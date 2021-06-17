Врач датской национальной команды Мортен Бесен, который боролся за жизнь полузащитника прямо на футбольном поле, заявил, что Кристиану Ерексену сделают операцию.

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После того, как Кристиан Эриксен прошел несколько медицинских обследований, решили, что ему необходимо имплантированный кардиовертер-дефибриллятор (ИКД),

– сказал медик.

По его словам, датчанин согласился пойти на этот шаг, который рекомендовали специалисты международного уровня. Мортен Бесен также призвал не беспокоить хавбека и его семью в ближайшее время.

Ранее британский профессор спортивной кардиологии Санджай Шарма, который работал с Кристианом Эриксеном в лондонском "Тоттенхэме", заявил, что вряд ли игрок сможет продолжить профессиональную карьеру.

У Эриксена остановилось сердце на Евро-2020

Первый поединок сборной Дании на Евро-2020 запомнился не голами или яркой игрой, а старшным эпизодом, который произошел с Кристианом Эриксеном.

Под занавес первого тайма хавбек без какого-либо столкновения упал без сознания на газон. Позже выяснилось, что у него полностью остановилось сердце.

На помощь футболисту прибежали медики – они провели реанимацию прямо на поле и смогли привести его в чувство. Он покидал поле на носилках.

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