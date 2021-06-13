Эриксена вернули после одного разряда дефибриллятора
Футболист сборной Дании без сознания упал на газон в конце первого тайма. Врач сборной Дании Мортен Боеси сообщил, что у Эриксена была остановка сердца.
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Мы вернули его после одного разряда дефибриллятора. Это довольно быстро,
– сообщил врач сборной Дании.
Сообщается, что дальнейшие тесты определят, сможет ли Эриксен продолжить карьеру футболиста.
Также врач сборной Дании рассказал о состоянии Эриксена. По словам врача, футболист остается в стабильном состоянии. Тесты игрока – в порядке.
"Я разговаривал с Кристианом несколько раз в течение дня. Он остается в стабильном состоянии – не спит, отвечает должным образом и четко, его сердце снова бьется. В сложившихся обстоятельствах все в порядке.
Эриксен контактировал с игроками в течение дня. Он все еще должен быть в больнице для дальнейших обследований и наблюдения, но тесты, проведенные до сих пор, в порядке", – сказал врач сборной Дании.
Что известно об инциденте с Эриксеном
- В субботу, 12 июня, Дания и Финляндия встретились в Копенгагене в рамках матча Евро-2020. В конце первого тайма Эриксен потерял сознание.
- Падению Эриксена не предшествовало ни одно столкновение. Первым, кто оказывал помощь футболисту, был капитан Дании Симон Кьер. Он положил Эриксена на бок и сделал все, чтобы тот не проглотил язык.
- Медики сразу выбежали на футбольное поле и начали оказывать помощь футболисту. Они делали непрямой массаж сердца. В то же время партнеры Кристиана по команде обступили его, чтобы он не был в объективе камер.
- На поединке Дании была девушка Эриксена – Сабрина Квист Йенсен. Она выбежала на поле, но девушку не пропускали к футболисту. Симон Кьер, Каспер Шмейхель и другие успокаивали Сабрину.
- Эриксен покидал поле на носилках, но уже в сознании. Его госпитализировали в больницу, которая рядом со стадионом. Оттуда поступили положительные новости, что состояние Эриксена стабильное.
- Матч Дания – Финляндия был приостановлен. Впоследствии поединок решили доиграть в тот же день. Финляндия одержала минимальную победу.