Кляйнфельд присутствовал на матче в Копенгагене, где раньше проводил инструктаж по оказанию неотложной помощи с бригадой на стадионе.
К слову Эриксену установят кардиостимулятор после остановки сердца во время матча Евро-2020
Когда Эриксен упал, он вышел на поле, чтобы помочь врачам датской команды.
Я был на трибуне на противоположной стороне, когда он упал. Сначала я ничего такого об этом моменте не подумал. Но потом увидел, что доктор датской команды ведет себя довольно неспокойно. Я понял, что происходит что-то ненормальное. В таких случаях скорость имеет решающее значение. Здесь надо было 2-3 минуты, чтобы Эриксен получил удар током,
– сказал врач.
"Он открыл глаза и заговорил со мной. Я спросил его по-английски: "Ты вернулся?" Он сказал: "Да, я здесь". А потом он добавил: "Вот дерьмо, мне только 29 лет", – рассказал Кляйнфельд.
В Эриксена остановилось сердце на Евро-2020
- Первый поединок сборной Дании на Евро-2020 запомнился не голами или яркой игрой, а страшным эпизодом, который произошел с Кристианом Эриксеном.
- Под занавес первого тайма хавбек без каких-либо столкновений упал без сознания на газон. Позже выяснилось, что у него полностью остановилось сердце.
- На помощь футболисту прибежали медики – они провели реанимацию прямо на поле и смогли привести его в чувство. Он покидал поле на носилках.