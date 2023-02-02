Призерка Олимпиады Ризатдинова осудила МОК, который хочет допустить россиян к Играм

Война в Украине продолжается, а Международный олимпийский комитет, похоже, сошел с ума. Они хотят допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде.

МОК рассматривает все возможности допуска россиян и белорусов на международную арену, пока в Украине уже почти год продолжается полномасштабная война. Звезды украинского олимпийского спорта реагируют один за другим на такие планы Комитета.

Стоит прочесть Свитолина мощной речью обратилась к МОК, вспомнив погибшего многоборца Андрощука

Ризатдинова: Наши спортсмены со слезами на глазах выходят соревноваться

Одной из осудивших действия МОК стал бронзовый призер Олимпиады-2016 в Рио по художественной гимнастике Анна Ризатдинова. Бывшая профессиональная спортсменка заверила, что допуск российских атлетов не совпадает с ценностями олимпийского движения.

Анна вспомнила моменты, когда после своих соревнований украинские спортсмены посвящают медали или выступления погибшим из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Знаете, что действительно не отвечает ценностям и миссии Олимпийской хартии? Допуск российских спортсменов, поддерживающих жестокую войну против Украины, из-за которой наши спортсмены со слезами на глазах выходят соревноваться, потому что посвящают свое выступление родному человеку, погибшему во время ракетной атаки!

– написала Ризатдинова.

Действительно, можно привести недавний пример легкоатлета по прыжкам с шестом Ильи Кравченко. Илья посвятил свою победу другу, который, защищая нашу страну, погиб под Бахмутом 25 января. 22-летний Владимир Андрощук был многоборцем, а после полномасштабного вторжения ушел защищать страну от врага.

Комитет согласился отстранить Россию как государство, но нашел шанс для спортсменов вражеской страны – "нейтральность атлетов". Однако спортсмены должны высказать свою позицию по поводу войны в Украине, которую начала их страна, и осудить ее. Украина ждет объяснений от МОК и готова бойкотировать Олимпиаду в 2024 году, если будут допущены россияне. Томас Бах возмутительно ответил по заявлениям нашей страны.

Россиян и белорусов уже точно не будет на Европейских играх-2023, куда их не допустили. Зато их любезно пригласили к участию в Азиатских играх-2023, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября.