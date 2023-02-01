ОСА сообщил 45 стран-членов, что участие в местных Олимпийских играх России и Беларуси. Поскольку никаких обсуждений со странами со стороны ОСА не было, это вызвало ряд вопросов у участников соревнований.

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Удобрение местных спортсменов

ОСА заявил, что они примут 500 спортсменов из обеих стран. Но ни один представитель России и Беларуси не сможет выиграть какую-либо медаль соревнований. Также комитет пообещал обеспечить, чтобы азиатские спортсмены не попали в затруднительное положение при квалификации на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Такое решение ОСА вызвало ряд вопросов со стороны участников соревнований. Они видят много проблем в таком приглашении.

Поскольку участвуют российские и белорусские спортсмены, проведение плей-офф на Азиатских играх может создать определенные проблемы. Мы спросим ОСА, как он будет разрешать эти ситуации, а также в каких видах спорта российские и белорусские спортсмены будут соревноваться на Азиатских играх,

– рассказал представитель Корейского спортивного комитета.

Раньше Олимпийский комитет Азии пригласил на соревнования Россию и Белоруссию и сообщил охотно примет на своих турнирах тамошних спортсменов.