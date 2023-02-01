25 января 2023 года Международный олимпийский комитет выпустил новое заявление о ситуации в Украине, а также о дальнейшем отстранении России и Белоруссии от международных соревнований. В этом заявлении было четко указано, что МОК продолжает действие санкций, наложенных на эти две страны до этого.

Достойно внимания 45 медалей на Олимпиаде-2020 выиграли представители армии России, – Кулеба упрекнул МОК в отношении россиян

Санкции предусматривают запрет на организацию международных спортивных мероприятий на территории России или Белоруссии. Также запрещена какая-либо символика этих стран на международных соревнованиях. А российских или белорусских чиновников запрещено приглашать или аккредитовывать на такие события.

Однако россияне в своих последующих заявлениях решили "опустить" этот момент. И уже начинают обдумывать выступления на Олимпиаде-2024 в Париже. Таковым отличился и глава олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

На это отреагировали в МОК. И опубликовали соответствующее заявление, где напомнили о своем предыдущем решении.

"Санкции против государств и правительств России и Беларуси не подлежат обсуждению. Они были единогласно подтверждены недавним Олимпийским саммитом 9 декабря 2022 года", – говорится в заявлении МОК, к которому прикреплено предварительное решение об отстранении России и Беларуси.

Стоит отметить, что МОК оставил "лазейку" для российских спортсменов. Там согласились отстранить Россию как государство от международных турниров, но допускать россиян на эти соревнования как "нейтральных атлетов". Правда, они должны не поддерживать войну в Украине и соблюдать антидопинговые правила.

В Украине выступили против такого решения. И требуют полного запрета для россиян участвовать в любых международных соревнованиях, даже под нейтральным флагом. Ведь они и дальше остаются россиянами – представителями страны, ведущей войну против Украины.

Читайте также "Россияне – олимпийские чемпионы по преступлениям": огненный ответ Кличко президенту МОК

В МОК выразили несогласие с заявлениями Украины. Хотя к инициативе Украины против вероятного участия россиян в соревнованиях приобщается все больше стран.