Спортсмен, сменивший легкоатлетический манеж на фронт, служил под Бахмутом. Владимир Андрощук защищал страну от врага в самой горячей передовой точке.
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Украинская спортивная семья потеряла еще одного Героя
Еще буквально совсем недавно мы видели Владимира в легкоатлетических секторах. Искренние соболезнования семье, друзьям и близким. Слава всем спортсменам, павшим за свободу Украины! Слава всем украинским героям!
– говорится в старости.
Погиб легкоатлет Владимир Андрощук / Скриншот из инстаграмма Ukrainian Athletics
Напомним, что после 24 февраля в Украине создали специальный портал "Ангелы спорта". На сайте содержится краткая информация о погибших спортсменах во время полномасштабного вторжения России. Некоторые из них полегли на фронте, а кто-то даже в собственном доме.