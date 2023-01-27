Олимпийские комитеты Европы (EOC) отреагировали на решение Международного олимпийского комитета, в том числе по возможности участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 в Париже.

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Там заверили, что они и дальше солидарны с Украиной. Поэтому никаких государственных символов России или Беларуси на соревнованиях под их эгидой не будет. Как и представителей власти обеих стран.

Не будет россиян и белорусов и на Европейских играх 2023 года. Они стартуют 21 июня в Кракове. Эти соревнования состоятся в третий раз в истории. Первые в 2015 году принимали Баку, а в 2019 году Европейские игры состоялись в Минске. За право принимать третьи Европейские игры 2023 соревновалась и российская Казань, но хозяином турнира избрали Краков.

А вот относительно других турниров под эгидой EOC, то такого единодушия там нет. И там тоже готовы пересмотреть свои решения о допуске россиян и белорусов. Но пока санкции против России и Беларуси не отменяют

"Что касается будущего участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, EOC ценит важность устранения барьеров для того, чтобы спорт выступал как объединяющая сила. Особенно это касается Европы, объединяющей разных людей разных наций. EOC не считает, что спортсменам следует запрещать участвовать в соревнованиях исключительно на основании того, какой у них паспорт", – говорится в заявлении Олимпийских комитетов Европы.

Следует отметить, что решение Международного олимпийского комитета о возможности допуска россиян и белорусов к соревнованиям вызвало немалую волну негодования в Украине. Министр молодежи и спорта, а заодно и глава Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт заявил, что Украина может бойкотировать Олимпад-2024 при допуске россиян.

Сами россияне и белорусы без соревнований не останутся. Их ведь уже пригласили к участию в Азиатских играх, являющийся аналогом Европейских игр. Там тоже состоится розыгрыш олимпийских лицензий.