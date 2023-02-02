МОК розглядає усі можливості допуску росіян та білорусів на міжнародну арену, поки в Україні триває вже майже рік повномасштабна війна. Зірки українського олімпійського спорту одне за одним реагують на такі плани Комітету.

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Різатдінова: Наші спортсмени зі сльозами на очах виходять змагатися

Однієї з тих, яка засудила дії МОК стала бронзова призерка Олімпіади-2016 у Ріо з художньої гімнастики Анна Різатдінова. Колишня професійна спортсменка запевнила, що допуск російських атлетів ніяк не збігається з цінностями олімпійського руху.

Анна пригадала моменти, коли після своїх змагань українські спортсмени присвячують медалі чи виступи тим, хто загинув через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Знаєте, що дійсно не відповідає цінностям та місії Олімпійської хартії? Допуск російських спортсменів, які підтримують жорстоку війну проти України, через яку наші спортсмени зі сльозами на очах виходять змагатися, тому що присвячують свій виступ рідній людині, яка загинула під час ракетної атаки!,

– написала Різатдінова.

Справді, можна навести нещодавній приклад легкоатлета зі стрибків із жердиною Іллі Кравченка. Ілля присвятив свою перемогу другові, який боронячи нашу країну загинув під Бахмутом 25 січня. 22-річний Володимир Андрощук був багатоборцем, а після повномасштабного вторгнення пішов захищати країну від ворога.

Комітет погодився відсторонити Росію як державу, але знайшов шанс для спортсменів ворожої країни – "нейтральність атлетів". Однак спортсмени мають висловити свою позицію щодо війни в Україні, яку розпочала її країна, та засудити її. Україна чекає пояснень від МОК, яка готова бойкотувати Олімпіаду у 2024 році, якщо будуть допущені росіяни. Томас Бах ганебно відповів на заяви нашої країни.

Росіян та білорусів вже точно не буде на Європейські ігри-2023, куди їх не допустили. За те їх люб'язно запросили до участі в Азійських іграх-2023, які відбудуться із 23 вересня по 8 жовтня.