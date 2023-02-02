Самая титулованная украинская теннисистка обратилась к миру после того, как Международный олимпийский комитет задумался о возможном возвращении к соревнованиям и даже Олимпиаде спортсменов из враждебных стран. Свитолина заявила, что отстранение российских и белорусских атлетов, это реакция спортивного мира на зверства, которые делают их страны в Украине.

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Свитолина: Ни русский, ни белорусский народ не могут игнорировать зверства, которые они совершают в Украине.

Украинская теннисистка заверила, что военные действия со стороны России и Беларуси не могут не отразиться на жизни спортсменов этих враждебных стран.

Олимпийские игры – это самая большая мечта и самая высокая привилегия для спортсменов. Они являются самой большой платформой для инклюзивности и разнообразия в спорте, привлекая внимание всего мира. Имея это в виду, мы должны соблюдать запрет на участие российских и белорусских спортсменов, посылая сильный сигнал всему миру,

– написала теннисистка.

"Сигнал о том, что мы единственные в санкциях, введенных против России и Беларуси, и что мерзкие действия их правительств имеют последствия. Их жизнь не может продолжаться как всегда. Ни русский, ни белорусский народ не могут игнорировать зверства, которые они совершают в Украине ", – добавила Элина.

Также Элина привела пример погибшего на войне легкоатлета Владимира Андрощука, погибшего под Бахмутом – одной из самых горячих точек передовой. Теперь его планы и спортивные мечты никогда больше не сбудутся.

Владимир Андрощук, одна из восходящих звезд легкой атлетики Украины, погиб в бою. Он никогда не реализует свой потенциал или мечты на Играх. Почему российские и белорусские спортсмены должны получить свой шанс, когда их правительства лишают этого шанса невинных людей и спортсменов?!,

– подчеркнула Свитолина.

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Напомним, что украинский многоборец погиб 25 января. Владимиру Андрощуку было всего 22 года.

МОК напомнил России и Белоруссии об их отстранении от Олимпиады, но оставил шанс для российских спортсменов. Комитет согласился отстранить Россию как государство от международных турниров, но допускать россиян на эти соревнования как "нейтральных атлетов" – без гимна и с белым флагом. Однако есть еще одно большое "но" – они должны заявить, что против войны в Украине и соблюдать все антидопинговые правила. Интересно, как многие спортсмены из России и Белоруссии согласятся публично выступить против военных зверств своих стран.

Россиян и белорусов не допустят на Европейские игры-2023, за то радостно пригласили их к участию в Азиатских играх, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября 2023 года.