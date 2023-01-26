Попытки руководителей МОК удержаться на двух стульях могут стоить им потери авторитета. В своем последнем заявлении комитет решил допустить спортсменов из России и Белоруссии к международным состязаниям, правда, с некоторыми ограничениями.

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Министр молодежи и спорта Украины и президент НОК Вадим Гутцайт отреагировал на возмутительное решение МОК.

Россиян не должно быть на международных соревнованиях

Чиновник считает, что данное решение противоречит здравому смыслу, ведь таким образом комитет легализует военную агрессию стран-террористов. Мол, спортсмены не виноваты в преступлениях руководства их государств. Поэтому только жесткая позиция может повлиять на МОК.

"Часть международных федераций возмутилась попыткой МОК продвигать возвращение россиян и белорусов. Их лидеры игнорировали приглашение на Олимпийский саммит и заявили о своей позиции на соответствующих консультациях МОК.

Недопустима такая ситуация и для нашего государства. Мы обращались и будем обращаться ко всем международным организациям, которые могут повлиять на ситуацию и к мнению которых могут прислушаться члены МОК. Наша позиция неизменна: пока в Украине идет война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях!", – отметил в заявлении Гутцайт.

Гутцайт: Украина не исключает бойкот Олимпиады

Украина не будет соглашаться с решением МОК, поэтому может пойти на крайний шаг – бойкот соревнований, где будут принимать участие россияне.

В настоящее время идет работа по дальнейшим возможным шагам и первоочередным мерам для продления санкций и недопуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. Если же нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде,

– написал Гутцайт в Facebook.

Ранее олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк прокомментировал возможный допуск россиян к международным соревнованиям. Титулованный спортсмен и народный депутат Украины считает, что только полная изоляция спортсменов из стран-агрессоров может повлиять на развязавших войну диктаторов.

Условия допуска россиян согласно заявлению МОК