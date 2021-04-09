Прогноз эксперта

В октябре 2020 года Василий Ломаченко довольно неожиданно уступил Теофимо Лопесу и потерял возможность называться абсолютным чемпионом мира в легком весе. Тренер из США Роберт Гарсия до сих пор поражен этим боем.

Интересно узнать Лопес дал свой прогноз на бой Ломаченко – Накатани

Он не понимает, почему украинец так легко отдал сопернику 6 раундов, а уже потом включился в поединок, когда уже было поздно. Если боксеры все же проведут реванш, то победителем из этого противостояния уже выйдет Ломаченко: "Я считаю Ломаченко отличным бойцом. Я честно думаю, что в реванше он побьет Теофимо".

По мнению Гарсии, опытный боец из Украины может победить не только дерзкого Теофимо. Ему под силу положить на канвас любого соперника в своей весовой категории.

Я даже считаю, что он все еще может побить Девина Хэйни, он все еще может побить Райана Гарсию. Я думаю, Василий может задать хороший бой 50 на 50 против "Танка", который тоже очень взрывной и сильный. Я, возможно, выбрал бы Ломаченко фаворитом в бою с "Танком",

– признался американский тренер.

Интересно, что 2 февраля появилась информация, что Ломаченко и Лопес получили предложение провести бой-реванш в Катаре. Однако уже через два дня американец заявил, что его ближайшие поединки точно не будут против украинца. Теофимо наотрез отказывается от второго боя с Василием.