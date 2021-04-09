Прогноз эксперта
В октябре 2020 года Василий Ломаченко довольно неожиданно уступил Теофимо Лопесу и потерял возможность называться абсолютным чемпионом мира в легком весе. Тренер из США Роберт Гарсия до сих пор поражен этим боем.
Интересно узнать Лопес дал свой прогноз на бой Ломаченко – Накатани
Он не понимает, почему украинец так легко отдал сопернику 6 раундов, а уже потом включился в поединок, когда уже было поздно. Если боксеры все же проведут реванш, то победителем из этого противостояния уже выйдет Ломаченко: "Я считаю Ломаченко отличным бойцом. Я честно думаю, что в реванше он побьет Теофимо".
По мнению Гарсии, опытный боец из Украины может победить не только дерзкого Теофимо. Ему под силу положить на канвас любого соперника в своей весовой категории.
Я даже считаю, что он все еще может побить Девина Хэйни, он все еще может побить Райана Гарсию. Я думаю, Василий может задать хороший бой 50 на 50 против "Танка", который тоже очень взрывной и сильный. Я, возможно, выбрал бы Ломаченко фаворитом в бою с "Танком",
– признался американский тренер.
Интересно, что 2 февраля появилась информация, что Ломаченко и Лопес получили предложение провести бой-реванш в Катаре. Однако уже через два дня американец заявил, что его ближайшие поединки точно не будут против украинца. Теофимо наотрез отказывается от второго боя с Василием.
- Следующим соперником Ломаченко вероятно станет японец Масайоши Накатани. Поединок может состояться в последнюю неделю июня или 10 июля. Об этом сообщил промоутер украинца Боб Арум. Оба боксера имеют в своем пассиве поражение от Лопеса.
- Абсолютный чемпион мира Лопес 5 июня выйдет на ринг против Джорджа Камбососа-младшего. Поединок должен состояться в Майами (США).