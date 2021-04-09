Прогноз експерта

У жовтні 2020 року Василь Ломаченко доволі несподівано поступився Теофімо Лопесу та втратив можливість називатись абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Тренер з США Роберт Гарсія ще досі вражений цим боєм.

Цікаво дізнатись Лопес дав свій прогноз на бій Ломаченко – Накатані

Він не розуміє, чому українець так легко віддав супернику 6 раундів, а вже потім включився у поєдинок, коли вже було пізно. Якщо боксери таки проведуть реванш, то переможцем із цього протистояння вже вийде Ломаченко: "Я вважаю Ломаченка відмінним бійцем. Я чесно думаю, що в реванші він поб'є Теофімо".

На думку Гарсії, досвідчений боєць з України може перемогти не лише зухвалого Теофімо. Йому під силу покласти на канвас будь-якого суперника у своїй ваговій категорії.

Я навіть вважаю, що він все ще може побити Девіна Хейні, він все ще може побити Раяна Гарсію. Я думаю, Василь може задати хороший бій 50 на 50 проти "Танка", який також дуже вибуховий та сильний. Я, можливо, вибрав би Ломаченко фаворитом в бою з "Танком",

– зізнався американський тренер.

Цікаво, що 2 лютого з'явилась інформація, що Ломаченко та Лопес отримали пропозицію провести бій-реванш у Катарі. Однак вже за два дні американець заявив, що його найближчі поєдинки точно не будуть проти українця. Теофімо навідріз відмовляється від другого бою з Василем.