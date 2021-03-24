Украинский боксер Василий Ломаченко планирует летом 2021 года вернуться в ринг после поражения Теофимо Лопесу. Ломаченко нацелился на бой против японца Масайоши Накатани.

По информации телеканала ESPN, Ломаченко может провести бой против японца Масайоши Накатани. Отметим, что канал ESPN приближен к Бобу Аруму, промоутеру Василия Ломаченко.

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ESPN и Арум давно сотрудничают и канал транслирует боксерские шоу промоутерской компании Top Rank.

Бой в разработке

По информации канала, бой уже находится в разработке. Поединок Ломаченко – Накатани должен состояться летом. Точная дата пока не известна.

Ломаченко и Накатани объединяет то, что оба боксера проиграли Теофимо Лопесу. Оба бойца заставили Лопеса пройти полную дистанцию поединка.

Слухи о бое Ломаченко с Накатани появились еще зимой. Ломаченко даже посвятил японцу в своем инстаграме публикацию.

Масайоши пришел в комментарии с вопросом: "Это следующий бой?"

Впрочем, дальше слухов и переписывания в соцсетях дело не дошло.

32-летний Накатани провел на профессиональном ринге 20 боев. В его активе 19 побед (13 нокаутом) и поражение Лопесу.

Самый высокий рейтинг японец имеет в WBC, где находится на 7 месте. В рейтинге IBF Накатани на 10 месте, а в WBO – 14. Позади Масайоши чилиец Хосе Санчес, которого нокаутировал Денис Беринчик.