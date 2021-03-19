Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (17-0, 13 КО) объявил о дате и месте проведения боя с австралийским претендентом Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО).

Лопес проведет бой с Камбососом 5 июня в Майами (США).

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Я бьюсь 5 июня в Майами. Клянусь, это будет, как фильм. Мы собираемся это сделать. Я пока не могу назвать имена, но все будет здорово. Я сражаюсь с Джорджем Камбососом-младшим. Я должен быть готов. Мне не нужно готовиться, я уже готов,

– заявил Лопес.

Ломаченко – Лопес: что известно о бое

Лопес в 12-раундовом поединке победил Ломаченко. Бой завершился небольшим скандалом. Решение одного из судей возмутило украинскую команду. Джули Ледерман отдала Василию лишь один раунд.

Украинский боксер вяло вел себя на ринге, а после схватки объяснил, что проводил бой с травмированным плечом. Боксер из Украины был прооперирован и уже понемногу возвращается к полноценным тренировкам.

Буквально недавно, 2 февраля, стало известно, что Василий Ломаченко и Теофимо Лопес получили предложение провести матч-реванш в Катаре. А уже 4 февраля Лопес заявил, что в двух следующих боях не собирается встречаться с Ломаченко.