Василий Ломаченко стремится дыбиться реванша с американцем Теофимо Лопесом. Украинец отказывается выходить в ринг против всех боксеров, кроме Лопеса.

Источник: boxingukraineboxing

О том, что Ломаченко хочет провести реванш с Лопесом, в эфире инстаграм-страницы boxingukraineboxing заявил его менеджер Егис Климас.

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По словам Климаса, второй бой между боксерами может состояться в мае или июне 2021. В команде Ломаченко не рассматривают вариантов промежуточных боев.

Катар хочет провести бой?

Владимир Кобельков, собеседник Климаса, во время разговора поделился информацией, что реванш Ломаченко – Лопес хочет провести Катар. Климас подтвердил информацию, но сказал, что Боб Арум, промоутер боксеров, пока не видит возможности проведения поединка.

Это правда. Я разговаривал с Арумом и он сказал, что есть то ли принц, то ли шейх, который сильно любит Васю и спрашивал, можно ли бой затянуть в Катар. Но Арум сказал, что пока ситуация в мире не уладится, то никто даже переговоры вести не будет,

– рассказал Климас.

Что известно о поражении Ломаченко

Поединок украинца с Лопесом состоялся в октябре 2020 года. В бою за титулы WBA, WBC, WBO и IBF победу решения судей одержал Лопес.

23-летний американец стал самым молодым абсолютным чемпионом в истории бокса.

После поединка появилась информация, что Ломаченко боксировал с травмой. Украинцу сделали операцию.

Ломаченко не признает поражения и требует реванша. Однако в контракте на первый бой этой опции не было. Лопес отказывается второй раз драться с Ломаченко.