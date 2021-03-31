Абсолютный чемпиона мира в легкой весовой категории Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) высказался о поединке Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и Масаеши Накатани (19-1, 13 КО).

Американец уверен, что такой поединок будет интересен большому количеству зрителей.

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"Я думаю, что это хорошее противостояние для обоих ребят. Ребята, которых я победил, сейчас выглядят лучше. Возможно, поединки со мной по-своему сделали их лучше. Это бизнес, однако мы помогаем друг другу, участвуя в тяжелых боях. Ты становишься лучше. Это отличный поединок. Мне кажется, что все будут его смотреть", – заявил он.

Интересно. Лопес побеждал обоих спортсменов.

Ломаченко – Накатани: коротко