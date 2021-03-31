Лопес дал свой прогноз на бой Ломаченко – Накатани
Абсолютный чемпиона мира в легкой весовой категории Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) высказался о поединке Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и Масаеши Накатани (19-1, 13 КО).
Источник:Bad Left Hook
Американец уверен, что такой поединок будет интересен большому количеству зрителей.
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"Я думаю, что это хорошее противостояние для обоих ребят. Ребята, которых я победил, сейчас выглядят лучше. Возможно, поединки со мной по-своему сделали их лучше. Это бизнес, однако мы помогаем друг другу, участвуя в тяжелых боях. Ты становишься лучше. Это отличный поединок. Мне кажется, что все будут его смотреть", – заявил он.
Ломаченко – Накатани: коротко
- 32-летний Накатани провел на профессиональном ринге 20 боев. В его активе 19 побед, 13 из которых нокаутом. И только одно поражение – в 2019 году единогласным решением судей Теофимо Лопесу.
- Ломаченко свой последний бой проиграл именно Лопесу. И потерял свои три чемпионских пояса в легком весе.
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