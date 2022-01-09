Сразу после боя британец активировал свое право на реванш, который должен состояться не позднее апреля.

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"Лучший шанс Джошуа остаться финансовой звездой в Великобритании и за ее пределами – держаться подальше от Усика, который показал, что более мелкие и точные бойцы могут очень хорошо перебоксировать Джошуа.

Если Фьюри справится с Усиком, это может снова открыть окно для того прибыльного боя Фьюри – Джошуа, который развалился в 2021 году. Это значит, что Джошуа – Усик II, вероятно, не состоится”, – цитирует источник Сегодня.

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