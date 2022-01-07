Джошуа: Если выиграю на четыре раунда больше, то одержу победу
Британский боксер рассказал, что ранее его считали неуклюжим спортсменом. Якобы он не умеет боксировать.
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Усик пришел с первого тяжелого веса. Он великолепный, 12-раундовый боксер. На мне всегда было клеймо: говорили, что я не могу боксировать. Я как будто был большим и неуклюжим бодибилдером. Я сказал: "Ок, хорошо", – вспомнил Джошуа.
Также экс-чемпион мира назвал условия, при которых сможет вернуть свои титулы.
Усик выиграл девять раундов, я выиграл три. Если в реванше с Усиком я выиграю на четыре раунда больше, то одержу победу. Позвольте мне упростить эту задачу. Потом я снова вернусь на путь к абсолютному чемпионству,
– сказал Джошуа.
Усик отобрал титулы у Джошуа
- В сентябре 2021-го года Усик сенсационно победил британского боксера.
- После поражения Джошуа активировал опцию о реванше.
- По словам промоутера Усика, Джошуа готов отступить от немедленного реванша с украинцем, чтобы Усик вышел на ринг против Тайсона Фьюри.
- Однако британцу необходима гарантия, что предстоящий его бой состоится с победителем.
- Промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал о предыдущих деталях предстоящего реванша между Усиком и британским боксером. Он отметил, что поединок может состояться уже в апреле.