Почему Усик принял бой с Джошуа и как война повлияла на бокс: интервью с промоутером Красюком

Мировое боксерское сообщество в предвкушении наиболее ожидаемого поединка 2022 года, в котором украинец Александр Усик будет отстаивать звание чемпиона мира против британца Энтони Джошуа. В преддверии громкого реванша мы пообщались с Александром Красюком, промоутером Усика.

Первое сражение между Усиком и Джошуа состоялось в сентябре 2021 года и завершилось уверенной победой украинца. Но с тех пор многое изменилось. К сожалению, в Украине началась полномасштабная война с россией, так или иначе повлиявшая не только на украинский бокс, но и мировой.

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В эксклюзивном интервью 24 каналу Александр Красюк рассказал, что заставило Усика покинуть тероборону и принять реванш с Джошуа, почему бой не имел шансов состояться в Польше и как поединок поможет Украине.

Кроме того, Александр Красюк рассказал о возвращении на ринг непобедимого Дениса Беринчика, который уже в октябре будет отстаивать свой титул. Также промоутер оценил шансы Василия Ломаченко получить бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Как война повлияла на жизнь Александра Красюка и K2 Promotions

Как для вас началась полномасштабная война 24 февраля?

24 февраля утром я был у себя дома на Печерске и проснулся в 5 утра, потому что мне показалось, что я услышал взрыв. Окна у меня выходят на Родину-мать и Днепр. Я посмотрел в окно и будто никакой вспышки не видел, но чувство было тревожное. Подождал 2 – 3 минуты и снова услышал взрыв со стороны Борисполя.

Понял, что произошло худшее – то, во что не хотелось верить. Я разбудил семью. Мне в это время позвонил по телефону брат, который был в Черкассах. Он и мои родители живут там. Говорит: "Быстрее вывози семью ко мне!"

Где-то через полчаса мы уже сидели в автомобиле. В Киеве уже почти все были в машинах. В пробках примерно полтора часа уезжал. Также были проблемы на заправках. Дорога, которая должна была занять полтора – максимум два часа, заняла 6 – 7. Но в итоге я вывез семью.



Александр Красюк / Фото 24 канала

Некоторое время он находился в Черкассах. Мы активно участвовали во всей организации, тогда, в частности, помогали на месте самообороне. Где-то в начале марта я принял решение, что семью нужно вывозить за границу.

Близкий друг, польский промоутер Анджей Василевский с первого дня активно занимался деятельностью по содействию Украине. Они создали серьезный фонд, который в первые дни начинал посылать помощь. У них были определенные проблемы с не очень честными партнерами, которые ее принимали.

Потому он обратился с просьбой помочь с организацией поставок. Мы это сделали. Он много украинцев принимал, помогал в Польше, размещал людей в отелях, помогал транспортом. И, конечно, тоже помог мне.

Как война оказала влияние на промоутерскую компанию K2? Вам пришлось заморозить бизнес?

Нет, K2 не заморожен. Заморожена деятельность в Украине, потому что у нас нет возможности проводить поединки и боксерские шоу. Это слишком опасно. Но наша деятельность продолжается. Мы работаем. У нас есть Александр Усик, Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Василий Чеботарь.

За это время Чеботарь провел поединок в Польше. У Беринчика запланирован поединок на конец октября за титул чемпиона Европы. Александр Усик 20 августа сразится в реванше с Энтони Джошуа. Сейчас мы активно занимаемся поединком для Дмитрия Митрофанова. Несмотря ни на что будем работать дальше.

Весной 2020 года спорт, включая бокс, почувствовал удар пандемии COVID-19. Все спортивные события моментально перестали проводить. Но уже летом промоутеры начали находить выход из ситуации. Британский промоутер Эдди Хирн решил провести шоу без зрителей в саду виллы. Впоследствии и его американский коллега Боб Арум начал проводить сражения без зрителей. Бокс жил, хотя стадионы были закрыты.

Есть ли что-нибудь общее во влиянии войны и пандемии на профессиональный бокс?

В пандемии главным фактором была неопределенность. То есть непонятно, что это такое. Там нужно было время, потому что ни у кого не было никакого сомнения, что нужно взять паузу и определиться со следующими действиями. Не было такого, что "все, хана больше ничего не будет".

Мы сразу начали отрабатывать вопросы по тем обстоятельствам, в которых мы оказались. Если поединки нельзя проводить массово, то их все равно можно проводить для зрителя, который находится дома у телевизора и можно просто доставлять этот сигнал тем самым людям, которые покупали билет. Но поскольку это невозможно объективно, то это можно делать через современные информационные технологии. Пандемия понизила активность, но не прекратила бои.

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Война – это больше определенности, чем неопределенности. Здесь однозначно понимание того, что проводить массовые поединки – это смертельно опасно. Я читал, что сейчас чемпионат Украины по футболу должен восстановиться в полностью тайном режиме, чтобы обезопасить участников. Я полностью с этим соглашаюсь. Сейчас проводить массовые мероприятия – бессмысленно.

Реванш Усик – Джошуа

В конце 2021 года мы общались с Александром Красюком и среди прочего говорили о реванше Усика с Джошуа. И промоутер украинца, и сторона британца в один голос заявляли, что дедлайн второго боя – апрель-май. Но довольно быстро стало ясно, что бой состоится в лучшем случае в июне-июле.

Почему затянулась дата реванша Усик – Джошуа?

Дедлайн – это время, которое определено договоренностью двух сторон. Мы его подписали в контракте, когда проходил первый бой. Дальше последовали обстоятельства. Объективные обстоятельства непреодолимой силы. В Украине началась война. В марте была полная неопределенность.

Мы не понимали, что будет и как будет. Но уже через несколько недель после начала войны мы начали рассуждать, что так или иначе новая реальность такова. Поэтому мы, учитывая объективную реальность, начали свою деятельность подстраивать. Тогда у нас появилось намерение провести матч-реванш.



Энтони Джошуа – Александр Усик / Фото Getty Images

А дальше определенная последовательность событий. Первое – мы понимали, что до конца апреля было нереально провести бой, потому что Усик только в конце марта покинул территорию Украины. То есть мы говорили о конце мая – начале июня.

Определяясь с местом проведения, поступило предложение от Саудовской Аравии. Оно поступило с временным промежутком в две недели – с 7 по 21 июля. Мы определились, и инициатива была на стороне Саудовской Аравии. Они проговорили 21 июля, но впоследствии обратились к нам с просьбой перенести, потому что не успевали со всеми организационными вопросами. Потому мы перенесли бой на 20 августа.

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский в интервью 24 каналу заявил, что на месте менеджера Усика он провел бы реванш с Джошуа в Польше. Мол, там больше украинцев и, собственно, поляков, которые бы пришли на бой.

Реально ли было провести бой в Польше?

Провести сражение в Польше реально. Честно говоря, не слышал комментарий Стаховского. Но это комментарий, скажем, человека-обывателя, который не знаком с внутренней кухней бокса и не понимает настоящие происходящие процессы и настоящие бюджеты.

Если бы в Польше было возможно собрать такие деньги, как, например, в Лондоне, то поединки а-ля Усик – Джошуа там происходили бы несколько раз в год. Польский рынок бокса не столь развит даже по сравнению с другими странами Европы. Конечно, там несколько большие бюджеты из-за платежеспособности населения. Но в целом…

Я общаюсь с коллегой Анджеем Василевским и понимаю, что они проводят там боксерские шоу, чтобы бокс не умер. То есть бизнеса в этом нет. Это то, что касается коммерческой составляющей.

Подписав контракт, мы несколько ограничили свои возможности, потому что главный принцип, который был заложен – это принцип максимизации прибыли с обеих сторон. Поэтому принцип максимизации прибыли является ключевым в принятии решений по выбору места боя, телевизионных платформ, арены, выбору спонсоров и т.д.

Это принцип, которым пользуются стороны при организации этого поединка, принимая решения по основным моментам. Поэтому Польша ни в коем случае не фигурировала.

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А относительно того, соберет ли достаточно средств Александр Усик для Украины, он уже многое сделал. К сожалению, я не могу об этом говорить, поскольку он это должен делать. Но он никогда никому об этом не скажет. Поэтому я на языке Эзопа попытаюсь объяснить, что имеется в виду.

Усик основал фонд, который активно работает и помогает непосредственно Украине и всем нуждающимся в помощи. Еще до основания фонда собственными средствами столько всего было сделано, но от Усика этого никто никогда не узнает.

Теперь была инициатива Александра. Он обратился с предложением, чтобы выкупить телевизионные права на поединок, чтобы он был бесплатным для показа в Украине, чтобы все зрители имели возможность бесплатно смотреть реванш. Мы поработали над этой идеей и обогатили ее сбором средств на фонд Усика.

Поэтому сейчас у нас есть следующая формула. Во-первых, поединок будет транслироваться на MEGOGO в режиме, когда любой – будь то подписчик или не подписчик MEGOGO имеет возможность включить сайт или загрузить приложение и бесплатно и без регистрации смотреть поединок Усик – Джошуа 2.

Дальше: Суспільне. Поскольку Суспільне – часть телевизионного марафона, который транслируется не только на территории Украины, а телевизионные права имеют ограничения только на территории Украины, поэтому эта трансляция пойдет через сеть региональных каналов Суспільного с тем же охватом и аудиторией. То есть люди, не имеющие возможность смотреть MEGOGO или не имеющие доступа к интернету, могут включить свой региональный канал Суспільного и смотреть поединок Усик – Джошуа.



Первое сражение Энтони Джошуа – Александр Усик / Фото Getty Images

Далее – ютуб-канал Александра Усика. Бой будет доступен в прямом эфире совершенно бесплатно для всех желающих. И наш партнер Pari Match на своей платформе тоже будет транслировать этот поединок.

В течение поединка все средства наших партнеров и спонсоров, которых мы собираем, и которые будут выступать партнерами этой трансляции на всех вышеперечисленных платформах, идут в фонд Усика. Все средства идут на благотворительность.

Также на протяжении всей трансляции будет применен QR-код – все зрители смогут внести свой вклад в помощь. Просто просканировав QR-код, перейдя на страницу фонда, внести свой вклад – кто сколько может.

Кроме того, компания Pari Match, которая будет принимать ставки на поединок, от каждой ставки определенную сумму будет перечислять в фонд Усика.

Только Бог знает, сколько мы соберем средств. Но однозначно могу сказать, что это мощный проект… Это не просто спорт и трансляция. Это инициатива чемпиона помочь своей стране, своей Родине.

Почему Усик все же решил сразиться с Джошуа?

Усику уехать из Украины было очень сложно. Первый день войны его застал не в Украине, он возвращался в Украину как мог. 26 февраля он уже находился в Киеве. Сразу присоединился к рядам территориальной обороны. Опять же, он не любит, когда об этом рассказывают, но сам он об этом не расскажет. Патрулировал свой округ, регион так же с ребятами, похожими на него.

У него много друзей высокопоставленных чиновников, в Вооруженных Силах Украины – со многими общался и советовался по этому поводу. Ни разу он не слышал: "Нет, нет, Саша. Оставайся в Украине. Делай то, что ты делаешь, потому что это необходимо".

Все без исключения люди говорили: "Саша, собирайся. Ты – рупор мирового масштаба. Ты сможешь помочь Украине. Ты сможешь донести миру, что действительно происходит. Чем больше будет внимания к Украине, тем лучше для нас. Нам нужны победы. Ты профессиональный боксер , поэтому, пожалуйста, занимайся своим делом".

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Усик начал сомневаться, действительно ли нужно участвовать в этом поединке. Последней каплей была его поездка в госпиталь с ранеными бойцами. Не раз он это делал в разных регионах Украины. Последней каплей, казалось, было, когда он во Львове приехал в госпиталь.

Все ребята с тяжелыми ранениями собрались и все как один сказали, что "нам нужна твоя победа, иди и сражайся. Говори с миром, демонстрируй то, что ты должен демонстрировать. Пусть раздается гимн, пусть развевается флаг". Это было последней каплей, после которой Усик позвонил по телефону и уже принял решение начать организационную работу.

Дальше организационная работа уже была за нами. В конце марта мы выехали из Украины организованной группой, устроили подготовительный лагерь и сейчас находимся на финишной прямой.

На кону боя снова будут чемпионские титулы WBO, WBA, IBF. Но кроме них будет что-то большее, поскольку вся Украина будет ждать победы от Усика. Давит ли на Усика этот фактор ответственности?

Разделим это на несколько составляющих. Первое – проанализируем поединок по спортивной составляющей. Джошуа уже знает, что такое быть на ринге с Усиком. Он уже на собственном опыте это ощутил. Потому уверенности у него будет больше.

Джошуа сделал работу над ошибками: сменил тренера, сменил формат подготовки. Мы не знаем, как это повлияет на результат и ход поединка, но точно знаем, что это произошло. Потому поединок Усик – Джошуа 2 точно не будет таким, как первый бой.

Мы понимаем, что Джошуа должна использовать свои сильные стороны. Его сильные стороны – это масса, сила, прессинг. Мы понимаем, что 12 раундов ему будет сложно конкурировать с Усиком в высоком темпе. Поэтому он постарается приложить максимум усилий в первой половине боя. Со спортивной точки зрения, мое собственное чувство, это будет ад, который нужно пройти.



Александр Усик / Фото Getty Images

Что касается психологической составляющей, то, конечно, каждый из нас, украинцев, уже никогда не будет таким, как до войны. Потому что война переключила в нашем сознании такой переключатель, который нельзя переключить назад. Ставший свидетелем войны навсегда им останется. А вот как человек использует этот опыт – это личное качество каждого человека. Есть сильные люди, которые, как говорит поговорка – "все, что нас не убивает, делает нас сильнее".

А есть слабые люди, психика которых не может выдержать. Они слабеют и становятся более уязвимыми. На мой взгляд, Усик не относится к слабым людям. Он очень сильная личность, в собственной жизни прошедший и Крым, и Рим. Пройдя этот опыт войны, он не будет прежним. Но это не значит, что он будет слабее.

В лагере Усика работают все те же профессионалы, которые были с ним и раньше. И его моральная подготовка так же происходит, как физическая и тактическая. На всех трех направлениях ведется работа.

Что касается давления, то Усик является профессионалом. Он был в Польше, москве, Лондоне, Манчестере... И сейчас в Саудовской Аравии так же вся Украина будет ждать от него победы.

Поскольку Усик – боксер-профессионал, он умеет сконцентрироваться, оставить за квадратом ринга абсолютно все – все мысли, переживания, "за" и "против". Его психологическое поле будет 6х6 метров и соперник. В течение 45 минут поединка он будет делать свою работу. Все переживания могут быть до и после поединка. Имея огромный опыт в этом деле, не думаю, что психологическое давление для Усика будет каким-то решающим негативным фактором.

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри победил Диллиана Уайта и объявил об окончании карьеры. К моменту интервью Тайсон до сих пор условно был на пенсии, хотя уже заявил о возвращении. Усик, Джошуа и Фьюри неоднократно декларировали желание сразиться за звание абсолютного чемпиона мира, если бы на кону были все титулы – WBO, WBA, IBF (владеет Усик) и титул WBC (обладатель Фьюри).

Какова ситуация с титулом WBC, поскольку Усик стремится получить этот пояс и стать абсолютным чемпионом мира?

Будем говорить по фактам. По сей день факт номер один – Усик обладатель трех основных титулов. Факт номер два – он должен их защитить 20 августа. Факт номер три – четвертый пояс WBC у действующего чемпиона Тайсона Фьюри. Факт номер четыре, который со знаком вопроса – Фьюри объявил об окончании карьеры.

Но объявляет ли боксер об окончании карьеры таким образом? Оставив себе пояс. То есть Фьюри является действующим чемпионом по версии WBC. И пока он остается действующим чемпионом – говорить о его пенсии, мягко говоря, некорректно.

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Мы можем поверить Тайсону Фьюри, что он закончил карьеру тогда, когда он откажется от своего пояса. От своего пояса он не отказывается. Поэтому мы делаем вывод, что у него есть планы, надежды стать абсолютным чемпионом и провести поединок за абсолютного чемпиона с победителем реванша Усик – Джошуа.

Мы знаем, что Саудовская Аравия объявляла о своем желании провести этот исторический поединок. Такого никогда не происходило в истории профессионального бокса. У нас были абсолютные чемпионы, но обладателей трех титулов (WBC, WBA, IBF). WBO ни разу не было, потому что WBO как организация появились в 1990 году. Сейчас речь идет о 4 основных титулах. Такого в современной истории не было.

Конечно, говоря о таком масштабе, речь идет не о деньгах или карьере, а об истории, о наследии. Не только победитель, но и человек, участвующий в этом поединке, войдет в историю. Он, вероятно, станет членом Зала славы бокса.

Следующий бой Беринчика и титульный шанс Ломаченко

Известно, что следующим соперником Дениса Беринчика станет Иван Менди. Менди вряд ли удачный оппонент для старта Беринчика в США. Так где же состоится бой?

Иван Менди для старта в США недостаточно удачная кандидатура. Что касается Британии, то мы размышляем. До конца августа у нас будет какая-то конкретика. Сейчас это сражение запланировано во Франции, но у нас еще есть время для того, чтобы окончательно определиться с местом проведения поединка.

В конце 2021 года Беринчик эффектно победил Ису Чаниева и в шестой раз защитил титул WBO International. Однако Денис до сих пор не получил желанный бой за звание чемпиона мира.

Что бой против Менди даст Беринчику?

Это сражение играет несколько ключевых ролей для карьеры Беринчика. Во-первых, пауза, возникшая из-за войны. Во-вторых, титул чемпиона Европы, которым еще не владел Денис в профессионалах. В-третьих, международный рынок. И, в-четвертых, – все-таки Иван Менди очень опытный боксер. Он серьезный тест для Беринчика, и таким поединком можно хорошо заявить о себе.

Кроме титула чемпиона Европы, на кону будет стоять титул WBO International, которым владеет Беринчик. Не следует забывать, что Беринчик находится на второй позиции в рейтинге WBO.

Так или иначе WBO будет вынуждена объявить поединок Беринчика за титул чемпиона мира. Или с позиции официального претендента или с позиции претендента на вакантный титул. Значения нет, ведь в случае успешного выступления Беринчик будет точно биться за звание чемпиона мира.



Денис Беринчик / Фото К2

Беринчик выступает в легком весе, где закручена ситуация. Девин Хейни собрал все титулы и заявил, что готов в октябре сразиться с Василием Ломаченко. Реален ли этот бой?

Девин Хейни должен провести реванш с Джорджем Камбососом. Где этот поединок состоится – никто не знает. Но однозначно есть контракт, и до тех пор, пока Камбосос не принял предложения о stand by (подождать – 24 канал) или отказаться от поединка – этот бой (Хейни – Ломаченко) не актуален.

Насчет Ломаченко. Учитывая информацию в СМИ, Ломаченко готовится к поединку в октябре. Вряд ли это будет Дэвин Хэйни. Но дальше информация уже будет зависеть от результатов тех поединков, которые состоятся – возвращение Ломаченко и реванш Хейни – Камбосос.

Ломаченко не мог отсрочить сражение с Камбососом?

Это сражение было запланировано в Австралии и именно там он должен был состояться в определенное время. Ломаченко вступил в ряды ВСУ и отказался от поединка. Сейчас Василий решил возвращаться.