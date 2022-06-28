Стаховский: Не хватает интеллекта людям
Сергей поделился мнениями относительно Василия Ломаченко и Александра Усика. Потому что позиция боксеров часто была не ясна.
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"А о наших спортсменах. Ну, смотрите, Ломаченко записался в терроборону и Усик когда-то записывался. Но, знаете, действовать надо последовательно. После 24-го каждый сделал свой выбор, но, как говорится, некоторых будет исправлять могила. Мне жаль, что люди с таким высоким именем, с таким высоким реноме, которые могли бы в реалиях сделать многое в медийном плане, несут не понятный месседж, который не понятен как там, так и у нас ужасно", – отметил Стаховский.
Александр Усик 20 августа выйдет на ринг против Энтони Джошуа. Бой-реванш состоится в Саудовской Аравии.
Теннисист не понимает, почему Усик согласился, чтобы реванш состоялся именно там, поскольку Саудовская Аравия не ввела жесткие санкции против России.
Смотрите, Усик сразится в Саудовской Аравии. Эта страна хоть одну санкцию против России ввела? Я, увидев, что они будут драться в Саудовской Аравии, сказал, что это просто издевательство. Если не хватает интеллекта людям, то возле них должны быть те, у кого этого хватает. Но не в этом случае,
– добавил теннисист.
Что известно о спортсмене
- Стаховский одним из первых вернулся в Украину, когда узнал о полномасштабном вторжении России.
- Теннисист вступил в ряды территориальной обороны Киева.
- Стаховского освободили от военных обязанностей, однако он находится в резерве и в любой момент может вернуться в службу.
- Недавно он вместе с Александром Долгополовым отправился в Бахмут, чтобы отвезти помощь украинским военным.