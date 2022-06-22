Льюис: Требует другого уровня отваги и любви
56-летний в прошлом чемпион мира посвятил публикации в инстаграмме Виталию Кличко. Леннокс Льюис выразил свою поддержку мэру Киева, который бок о бок с украинским народом защищает страну от врага.
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Бывший британский боксер отметил, что не будет публиковать никаких упоминаний годовщины своей победы над украинцем. Льюис заверил, что Кличко-старший участвует в величайшем сражении в его жизни. Бывший соперник увлечен поступком Виталия, добавив красивое черно-белое фото легенды бокса.
Жертвы, на которые он пошел, чтобы служить своим гражданам, вызывают не просто уважение, но и восхищение. Чтобы выйти на боксерский ринг, нужно обладать большим мужеством. Как бойцы, мы знаем, что каждый бой может быть нашим последним. Но мужество отстаивать свою страну и граждан требует другого уровня отваги и любви. Я поздравляю тебя, мой друг. Пусть Бог хранит тебя и благословит на мир, любовь и счастье,
– написал Леннокс Льюис.
Льюис захвачен Виталием Кличко / Фото с инстаграмма британца
- Напомним, что 21 июня 2003 года на арене Staples Center в Лас-Вегасе (США) Виталий Кличко подрался против Леннокса Льюиса. Украинец вел в судейских записках, но поединок был досрочно закончен из-за сильного рассечения у Кличко-старшего. Британец победил техническим нокаутом.
- Украинский боксер за это сражение заработал 1,4 миллиона долларов. Гонорар Льюиса – 7 миллионов долларов. Победа над украинцем стала последней для Леннокса в карьере. 6 февраля 2004 года он объявил, что уходит с ринга.