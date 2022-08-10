Быстрое возвращение Фьюри

Тайсон сообщил в своих соцсетях, что он возобновляет свою карьеру. Он решил вернуться ради поединка против Дерека Чисоры.

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Недавно "Цыганский король" обратился к Чисоре в инстаграмме, где назвал его "говнюком". Также Фьюри умолял его подписать контракт о бое.

Боксеры уже встречались раньше. Еще в 2011 году они сражались за пояса второстепенного уровня: титул чемпиона Великобритании и пояс Содружества, которые Фьюри отобрал по решению судей. Это было первое поражение Чисоры в карьере.

Их реванш состоялся в 2014 году, тогда Дерек досрочно закончил бой в 10 раунде, а Фьюри достались пояс WBO International, а также европейский и британский титулы.

ESPN сообщает, что новая встреча боксеров может состояться в декабре 2022-го в Кардиффе, Уэльс. Также сообщается, что соглашение на бой еще не подписано, Тайсон и Дерек не могут договориться о гонораре.

Свое решение сразиться с Чисорой в третий раз Фьюри объяснил тем, что хочет стать "первым в истории боксером в тяжелом весе, который проведет две трилогии: одну – с Дионтеем Уайлдером, другую – с Дереком Чисорой".

Фьюри представил тренера, с которым будет готовиться к этому бою. Им станет британец Айзер Лоу, с которым Тайсон сотрудничал и раньше.

Остановится ли Фьюри на Чисоре