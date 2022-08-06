В интервью для 24 канала теннисист Сергей Стаховский подверг критике Усика и его менеджмент за проведение реванша в Саудовской Аравии. Эта страна не осудила российскую агрессию против Украины.

К теме Тренер Джошуа откровенно рассказал, что надломило психологию Энтони перед реваншем с Усиком

Украинцы будут смотреть бой бесплатно

Затем Усик выкупил права на трансляцию реванша, чтобы украинцы смогли просмотреть ее бесплатно. По словам теннисиста, хорошо, что бой можно посмотреть бесплатно в Украине, поскольку появится реклама и возможность заработать деньги. Однако это все равно бой на территории государства, которое пассивно поддерживает россию.

Если проводить бой в Польше, приходят десятки тысяч украинцев и поляков. За это ты получаешь деньги. А ты проводишь бой в Саудовской Аравии, которая не является дружественной к Украине,

– сказал Стаховский.

Надо действовать последовательно

Боксер Усик до полномасштабного вторжения заявлял, что "украинцы и россияне – братья". Однако после этого он записался в терроборону. Стаховский считает, что после 24 февраля каждый сделал свой выбор, но действовать нужно последовательно.

"Усик сразится в Саудовской Аравии. Эта страна хоть одну санкцию против россии ввела? Я, когда увидел, что они будут в Саудовской Аравии, сказал, что это просто издевательство. Если не хватает интеллекта людям, то у них должны быть те, у кого этого интеллекта хватает. Но не в этом случае", – заявил теннисист.

Обратите внимание – полное интервью с Сергеем Стаховским: смотрите видео