Сделал ставку на 12 раундов: главный хейтер Ломаченко снова напомнил о себе

Скандальный украинский боксер Иван Редкач продолжает обращать на себя внимание громкими заявлениями. 36-летний спортсмен спрогнозировал результат боя Ломаченко с Ортисом.

29 октября Василий Ломаченко проведет бой в Нью-Йорке против американца Джемейна Ортиса. Такое громкое событие не прошло без внимания эпатажного боксера Ивана Редкача, прославившегося скандальными заявлениями.

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В своем инстаграмме Иван признался, что сделал ставку на исход боя Ломаченко – Ортис.

Вася, удачи. Я за тебя и ставку поставил на все 12 раундов,

– написал Редкач.

Не мог обойти Редкач высказывания Ломаченко о Путине.

И не поспоришь. Все мы под богом ходим, кроме атеистов,

– прокомментировал Иван.

Высказывание Редкача о Ломаченко / Фото с инстаграмма Ивана

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Чем прославился Иван Редкач

За пределами ринга Редкач известен своими выпадами в адрес Василия Ломаченко и Александра Усика. Он не раз высказывался в их сторону, высмеивая их религиозность.

Иван провел на профессиональном уровне 30 боев, одержал 23 победы, 6 раз проиграл при одной ничьей.

В последнем поединке Редкач проиграл Реджису Прогрейсу и стал объектом для насмешек.

Летом Иван засветился на фото в объятиях с российским боксером.

Бой Ломаченко – Ортис состоится 29 октября в Нью-Йорке. В Украине это будет утро 30 октября. Боксеры выйдут в ринг не раньше 05:00 часов по киевскому времени.