Соперником Ломаченко будет 26-летний непобедимый американец Джемейн Ортис. Поединок состоится в Нью-Йорке на "Мэдисон сквер гарден".

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Ломаченко: Ты не можешь перестать думать о своей стране

Василий Ломаченко открыл свои планы после поединка. Украинский боксер сообщил, вернется ли в родную страну после боя с Ортисом.

Я сосредоточен на своей работе, на своем боксе. Ты не можешь перестать думать о своей стране, это всегда в твоей голове, но сейчас я сосредоточен, потому что должен быть таким, ведь я – спортсмен. Конечно, после боя я вернусь в Украину, чтобы поддерживать нашу страну,

– заявил Ломаченко.

Анонсируют, что встреча против Ортиса будет для Ломы разогревом перед титульным сражением. Скорее всего, что Василий во второй раз сразится за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Но на этот раз уже против Дэвина Хейни, защитившего это звание в реванше против Джорджа Камбососа.

Ранее Ломаченко отказался от боя за абсолют, которым тогда еще владел Камбосос. Причиной такого смелого решения стало полномасштабное вторжение России в Украину, начавшееся 24 февраля. Василий остался в родном Белгород-Днестровском, где находился в территориальной обороне.

Любопытно. В преддверии боя Ломаченко – Ортис уже провели пресс-конференцию и первую дуэль взглядов. Поединок состоится 29 октября. А вот в Украине бой начнется в ночь на 30 октября. Начало встречи Ломаченко-Ортис начнется не быстрее, чем в 05:00.