29 октября Василий Ломаченко проведет бой в Нью-Йорке против американца Джемейна Ортиса. Такое громкое событие не прошло без внимания эпатажного боксера Ивана Редкача, прославившегося скандальными заявлениями.
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В своем инстаграмме Иван признался, что сделал ставку на исход боя Ломаченко – Ортис.
Вася, удачи. Я за тебя и ставку поставил на все 12 раундов,
– написал Редкач.
Не мог обойти Редкач высказывания Ломаченко о Путине.
И не поспоришь. Все мы под богом ходим, кроме атеистов,
– прокомментировал Иван.
Высказывание Редкача о Ломаченко / Фото с инстаграмма Ивана
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Чем прославился Иван Редкач
- За пределами ринга Редкач известен своими выпадами в адрес Василия Ломаченко и Александра Усика. Он не раз высказывался в их сторону, высмеивая их религиозность.
- Иван провел на профессиональном уровне 30 боев, одержал 23 победы, 6 раз проиграл при одной ничьей.
- В последнем поединке Редкач проиграл Реджису Прогрейсу и стал объектом для насмешек.
- Летом Иван засветился на фото в объятиях с российским боксером.