Перед боем против Ортиса, у Ломаченко многие спрашивали именно об Украине и войне, чем о самом следующем бое.

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По словам боксера, именно его опыт боев помог ему, когда он находился в рядах территориальной обороны. Но не потому, что пришлось драться.

"Как физически, так и психически в боксе вы должны осознавать опасность, когда вы на ринге. Вы должны постоянно быть готовы, чтобы защитить себя, чтобы не позволить сопернику нанести какой-либо вред. Конечно, вы не можете сравнить среду бокса с тем, когда вы находитесь на поле боя, и над вами летят ракеты и пули. Но, в то же время, я считаю, что я был более подготовлен по сравнению с людьми, не имеющими никакого опыта в единоборствах, поэтому это дало мне преимущество", – рассказал Ломаченко.

Что бы он сказал Путину

У Ломаченко спросили, что бы он сказал российскому диктатору Владимиру Путину. Его ответ был кратким и однозначным.

"Бог ему судья", – ответил Ломаченко.

Об Украине и флаге

Ломаченко рассказал, что он решил возобновить боксерскую карьеру, когда ситуация в Украине стала улучшаться. А для него это хорошая возможность представлять Украину на международной арене.

Каждый раз, когда вы проводите сражение, вы представляете свою собственную страну, вы стоите под цветом своего флага. И в этот раз ничем не отличается. Это еще одна возможность показать миру, кем я являюсь, и привлечь внимание к Украине,

– рассказал Ломаченко.

О начале войны и возвращении в Украину

Начало войны Ломаченко застал в Греции, где он находился в одном из монастырей. После начала вторжения России, его менеджер предлагал ему лететь в США. Ведь у Ломаченко почти было условлено бой против Джорджа Камбососа за звание абсолютного чемпиона мира. Но Ломаченко отказался и вернулся в Украину.

Ломаченко в интервью ESPN заявил, что не мог поступить иначе.

"Как я мог это сделать? Я бы не мог спать ночью. Я бы не смог жить дальше, если бы я это сделал, если бы я убежал... Враг вторгся в нашу страну. Погибают мирные жители. Женщины и дети гибнут. Любой мужчина на моем месте, любой настоящий мужчина остался бы, чтобы защитить свой дом", – объяснил свой поступок Ломаченко.

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Об участии в терробороне

Ломаченко по возвращении в Украину записался в ряды местной самообороны.

"Я не был ни на передовой, ни на поле боя. Нашей группе было поручено патрулировать город после комендантского часа. Комендантский час начинался в 22:00. Это было время, когда мы начинали охранять улицы. Заметить человека, который не должен быть на улице, или машину, которая не должна быть на дороге. Надо быть бдительным, как во время боя", – рассказал боксер.

Дальше ему разрешили вернуться к тренировкам – четыре раза в неделю.

О ракетном ударе

Ломаченко мог и погибнуть во время ракетного удара, когда россияне обстреляли побережье Черного моря. Одна из ракет попала в комплекс отдыха, разрушив несколько зданий. Ломаченко с семьей находился в 800 метрах от места удара с семьей.

"Я запомню этот момент навсегда, потому что там была вся моя семья. Я имею в виду не только моих родителей и детей, а всю мою семью", – рассказал Ломаченко.