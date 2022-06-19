Редкач: Нужно разделять спорт и политику
Украинские спортсмены активно демонстрируют свою гражданскую позицию и требуют отстранения россиян от международной арены. Большинство атлетов изменили свое мнение и подчеркивают, что спорт не может быть вне политики.
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Однако Редкач так не считает. Он подчеркнул, что следует разграничивать спорт и политику. В своем твиттере он опубликовал фото с российским боксером Дмитрием Биволом.
"Нужно разделять спорт и политику. Хотя этот принцип и идет в историю и следует признать, что они неразлучны, но для меня спорт остается вне политики.
Потому что старательно трудятся спортсмены, а в таком случае потом и кровью – ни один политик так не трудится при счете госбюджета в своих карманах. Не нужно путать баню с вахтой", – написал боксер под фото.
Редкач вместе с Биволом / Фото с твиттера украинца
Что известно об украинском боксере
- Редкач является уроженцем Сумской области, но долгое время он уже проживает в США.
- Иван провел на профессиональном уровне 30 боев, одержал 23 победы, 6 раз проиграл при одной ничьей.
- В последнем поединке Редкач удивительно проиграл Реджису Прогрейс и стал объектом насмешек.
- Перед этим 25 января 2020 он проиграл Дэнни Гарсии. При этом украинец во время боя укусил соперника, за что был дисквалифицирован на полгода.
- За пределами ринга Редкач известен своими выпадами в адрес Василия Ломаченко и Александра Усика. Он неоднократно выражался в их сторону, в частности, называл их религиозность "пафосом и наигранностью"