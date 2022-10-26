Уже в эту субботу украинский боксер Василий Ломаченко вернется в ринг после долгой паузы. Соперником нашего спортсмена на нью-йоркском "Мэдисон сквер гарден" станет американец Джемейн Ортис, пишет 24 канал.

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В 2020 году Василий проиграл все свои чемпионские пояса (WBC, WBA, WBO). Украинец уступил Теофимо Лопесу, который в итоге стал абсолютным чемпионом.

После этого украинский боксер провел всего два боя. У обоих одержал победу – над Масайоси Накатани и Ричардом Комми. Также Василий был близок к бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Тогда всеми поясами владел Джордж Камбосос и Ломаченко был фаворитом на бой с ним. Впрочем, начало полномасштабной войны заставило Василия подвинуть бокс на второй план и вступить в ряды терробороны Белгород-Днестровского. Теперь же украинец готов к возобновлению карьеры.

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Прогноз букмекеров

По мнению экспертов, Василий является безоговорочным фаворитом. Компания Favbet дает на победу Ломаченко коэффициент 1,07, а на Ортиса – 11,00. Интересно, что вчера победу украинца оценивали в 1,08, а американца – в 8,00.

Также большинство экспертов склоняются к тому, что боксеры проведут на ринге все 12 раундов. На это ставки принимают с коэффициентами 1,82. На досрочное окончание поединка коэффициент 1,92.

Отметим, что только победа в бою против Ортиса позволит Ломаченко дальше рассчитывать на бой за все чемпионские пояса. Ими сейчас владеет Дэвин Хейни, который в этом году уже дважды побил Джорджа Камбососа.