29 жовтня Василь Ломаченко проведе бій у Нью-Йорку проти американця Джемейна Ортіса. Така гучна подія не пройшла поза увагою епатажного боксера Івана Редкача, який прославився скандальними заявами.
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У своєму інстаграм Іван зізнався, що зробив ставку на результат бою Ломаченко – Ортіс.
Вася, удачі. Я за тебе і ставку поставив на всі 12 раундів,
– написав Редкач.
Не міг оминути Редкач висловлювання Ломаченка про Путіна.
І не посперечаєшся. Усі ми під богом ходимо, окрім атеїстів,
– прокоментував Іван.
Висловлювання Рідкача про Ломаченка / Фото з інстаграму Івана
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Чим прославився Іван Редкач
- За межами рингу Редкач відомий своїми випадами на адресу Василя Ломаченка та Олександра Усика. Він неодноразово висловлювався в їхній бік, висміюючи їхню релігійність.
- Іван провів на професійному рівні 30 боїв, здобув 23 перемоги, 6 разів програв при одній нічиїй.
- В останньому поєдинку Редкач програв Реджісу Прогрейсу і став об'єктом насмішок.
- Влітку Іван засвітився на фото в обіймах з російським боксером.