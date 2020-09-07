Скандальная ситуация произошла 6 августа в США между двумя хорошо известными украинскими спортсменами. 34-летний боксер Иван Редкач рассказал о том, что он встретился в церкви с украинским чемпионом Василием Ломаченко.

Если верить Редкачу, Ломаченко грубо отреагировал на приветствие соотечественника. Дело в том, что Иван часто критикует Василия за его поведение в соцсетях и выступает его оппонентом. Об этом Иван рассказал в инстаграме.

Смотрите также: Беги, Вася, беги: одиозный Редкач посмеялся над Ломаченко после видео от Лопеса – фото

Ломаченко встретился с Редкачом

Как рассказал 34-летний уроженец Шостки на своей странице в Instagram, он поздравил Васю, а тот его грубо, с матом, оттолкнул двумя руками. При этом Редкач пришел в церковь с женой и сыном.

Иван раскритиковал чемпиона мира в легком весе за его поведение, сделав акцент на том, что Ломаченко позиционирует себя как глубоко верующего человека, и подытожил: "Грош цена твоей вере, Вася".

Сейчас реакция самого Василия на данное событие неизвестна.

Добавим, что это не первый скандал Редкача и Ломаченко. Ранее Иван прокомментировал тренировки Лопеса, который готовится к бою против Ломаченко. Он считает, что еще несколько таких видео и украинец откажется от поединка.

Что известно об Иване Редкаче