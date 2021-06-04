На фотографии оба влюбленных позируют в черных нарядах. Влада надела длинное обтягивающее платье, которое четко подчеркнуло ее большой животик.

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Александр Зинченко подписал фотографию достаточно лаконично "Мой мир", а Влада ограничилась только смайликами.

Интересно. Пара замужем с 24 августа 2020 года, это будет их первый ребенок.

В прошлом сезоне АПЛ Александр провел 20 матчей и помог команде Гвардиолы завоевать золото турнира. Сейчас Зина готовится в лагере сборной Украины к поездке на Евро-2020.