АЕК интересуется Ребровым

Ребров может сменить Маноло Хименеса на посту главного тренера АЕК. Греческий клуб пока не принял окончательное решение касательно Хименеса.

К слову Ребров хочет получать большую зарплату в Ференцвароше

Однако, по данным SDNA, вероятность того, что АЕК получит нового тренера, выросла. АЕК выбирает из 2 – 3 кандидатур. Ребров, который трижды подряд стал чемпионом Венгрии, среди претендентов на тренерское кресло.

АЕК может воспользоваться тем, что отношения Реброва с руководством Ференцвароша испортились. Хотя у Реброва еще год контракта с "фради", наставник намекал, что может покинуть клуб.

В венгерском клубе отрицали информацию, что ищут нового тренера на замену Реброву.

Ресурс "Динамомания" уже опубликовал зарплату Реброва в новом клубе. Сообщается, что 46-летний тренер будет получать 1,3 миллиона евро в год.