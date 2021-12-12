Реальность или хорошая фантазия: 2021 – год выхода из "реанимации" женского футзала в Украине

Пандемия коронавируса катастрофически ударила по женскому футзалу Украины. Кажется, что 2021 год стал началом чего-то нового. А может, в это только хочется верить?

Женский футзал возвращается после "клинической смерти"

2021-й можно назвать годом появления новых команд в сезоне, чемпионата, разбитого сразу на три группы и наконец долгожданных матчей женской сборной Украины. К сожалению, с футзальной карты Украины исчезла еще одна титулованная команда – киевский IMS-НУХТ.

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Но, смотря на состав созданной Энергии из Киева, складывается впечатление, что IMS-НУХТ продолжает свое шествие, но с другим названием и несколько новыми футзалистками.



Киевская Энергия / Фото instagram.com/wfc_energy

Начнем с обновленного чемпионата. Соревнования снова стартовали с двух объединенных лиг – Первой и Высшей. Но здесь палка о двух концах. Заоблачные счета лидеров над новичками не слишком привлекают спонсоров, не дают мотивации девушкам. Увлекают только хоккейные счета на футзальной площадке.

Однако из прошлых лет из Высшей лиги остались только четыре команды – Стройстар-НПУ, ЗХО-Тесла, Ладомир и Багира. Это даже сложно было назвать чемпионатом! Поэтому объединение лиг было бы вполне логичным решением.

Днепр стал проблемой для соперников

Уже за несколько первых туров нового сезона стало ясно, что с таким темпом целесообразно было бы снова поделить на два дивизиона. Солидную игру показывает черкасское Днепр, также следует выделить команду из Хмельницкого.

По информации соцсетей Энергии, во второй части сезона к команде должны присоединиться игроки сборной Украины Ирина Дубицкая и Анастасия Клипаченко, которые усилят состав. Пока девушки выступают в Кувейте. Поэтому киевлянки тоже могли бы смело претендовать на Высшую лигу. Хотя не стоит загадывать, об этом можно будет говорить только по итогам чемпионата.



ЗХО-Тесла – Энергтя / Фото ЗХО-Тесла

А может, это период возвращения хороших времен

Многие обновленные и вновь созданные команды заявились на чемпионат. Выживут ли эти клубы после сезона, если учитывать катастрофическую ситуацию со спонсорами, вернее, их отсутствием? Неизвестно, как сложится.

В группе 1 нет четко выделенного лидера, поэтому здесь наиболее интересна борьба. Одно из самых жарких противостояний в группе 2. Там серьезную конкуренцию за первое место ведут сразу три клуба – Стройстар-НПУ (Киев), Днепр (Черкассы) и Ладомир (Владимир-Волынский).



Днепр – открытие нового сезона / Фото instagram.com/msk.dnipro

Что касается последней группы, то с первого взгляда бросается чемпион Украины ЗХО-Тесла. Харьковский клуб успевает не только играть в чемпионате, но и уехать в Испанию, где в Луго принять участие в Кубке европейских чемпионов.

Еще рано говорить о том, кто займет какое место. Ведь сезон только недавно стартовал. Но уже можно сказать, что борьба будет интересной.

То, чего ждали все фанаты – матчи сборной

Что касается матчей женской национальной команды, то они наконец-то состоялись. Основной раунд Евро-2022 прошел не без нервов, но упрекать девушек в плохой самоотдаче никто не мог.

До этого в июне украинки сыграли два спарринга с Польшей. В обоих матчах подопечные Шайтанова праздновали победу – 4:2 и 5:4.

В преддверии основного раунда "сине-желтые" сыграли против Португалии, где дважды уступили – 8:1 и 4:0.

"Сине-желтые" сделали все возможное, чтобы порадовать болельщиков. К счастью, жеребьевка соперников сыграла на руку украинкам. На львовском паркете "Боско Арены" сошлись Финляндия, Бельгия и Чехия. Каждая сборная сыграла между собой по пути в "Финал четырех".

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Уже в матче-открытии Бельгия – Финляндия стало ясно, что финки будут самыми большими оппонентами нашей команды. Так и случилось. До последнего поединка сборные вели борьбу за такую ​​желанную первую позицию. Самым же интересным стал тот факт, что в последнем туре Украина как раз сошлась с Финляндией.

Валидальный матч с Чехией

Кратко вспомним поединки украинок в основном раунде. Первой соперницей Украины во Львове стала сборная Чехии. "Сине-желтые" благодаря голу Ксении Гриценко и дублю Анны Шульги установили над соперником комфортное преимущество в счете 3:0. А вот во втором тайме подопечные Олега Шайтанова вынудили фанатов схватиться за голову.

Украинский голкипер дважды вынимала мяч из сетки ворот. И это всего за одну минуту. Но украинки вовремя вернулись в игру и благодаря дублю Анны Сидоренко повели в два гола. Однако такой шаткий счет не давал болельщикам со спокойным сердцем наблюдать за матчем.

Счет встречи держался почти ровным, чешки сократили отставание до минимума, но украинские футзалистки удержали нужный результат. Напряженная победа Украины – 4:5.

Чехия – Украина видеообзор матча

Уничтожение Бельгии

Уже с первых секунд было видно, что тренерский штаб во главе с Шайтановым хорошо поработал над ошибками и проанализировал нервный поединок с чешками. Форсюк на правах капитана уверенно повел команду к разгромной победе.

Украинки благодаря дублю Юлии и красивому голу Сидоренко завершили первую 20-минутку со счетом 3:0. После перерыва украинки забили еще четыре раза. Голами отмечались Анна Шульга, Анастасия Клипаченко и дубль оформила Ирина Дубицкая. В итоге – 7:0.

Украина – Бельгия видеообзор поединка

Битва за желаемую путевку на Евро

Именно в последнем поединке во Львове Украина – Финляндия определялась судьба счастливого билета на Евро-2022. Финки, предыдущие два матча были фаворитками противостояний и показывали красивый футзал, словно рассыпались на паркете "Боско Арены".

Украинки уверенно повели в счете 4:0. Однажды "сине-желтые" позволили соперницам забить, но не больше. В итоге – 4:1 важная победа Украины, пробившаяся в "Финал четырех".

. После матча украинки сделали совместное фото с футболкой с 7-м номером. Семерку на спине носит лидер команды Юлия Титова, которая из-за травмы пропускала матчи. Вот так красиво девушки решили поддержать партнершу по команде и посвятить ей выход на Евро-2022. Отметим, что Юлия уже вернулась на паркет.

Также следует отметить, что украинская голкиперка Виктория Сагайдачная стала автором четвертого гола сборной в ворота Финляндии.

Видеообзор решающей встречи Украина – Финляндия

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Феномен подопечных Шайтанова

"Финал четырех"? Когда слабый уровень чемпионата, отсутствие постоянного спонсорства, отмены матчей сборной, девушки параллельно работают в других отраслях, чтобы обеспечить свою жизнь. Женская национальная команда ломает все существующие в спорте стереотипы.

Кто забивал за сборную Украины во Львове

Лучшим бомбардиром основного раунда в группе стала безудержная "оса" Анна Шульга – 5 голов. благодаря такой результативности Анне удалось попасть в топ-5 лучших голеадоров всего основного раунда Евро-2022. Украинка уступила только испанцам Ирэне Кордони и представительнице Португалии Сари Феррейре. У обоих по 6 мячей.

Только на один результативный выстрел меньше в активе Анны Сидоренко – 4 гола.

По два раза в воротах соперниц отмечались капитан команды Юлия Форсюк и Ирина Дубицкая. Еще по одному голу забивали Анастасия Клипаченко, Ксения Гриценко и вратарь Виктория Сагайдачная. Взятие от украинского голкиперп просто взорвало соцсети.

ЗХО-Тесла почувствовала вкус еврокубков

. В финальную часть Евро-2022 пробились Украина, Португалия, Испания и Россия.

На нынешнем розыгрыше Кубка европейских чемпионов честь Украины защищал клуб из Харькова. Уже в первом матче ЗХО-Тесла потерпела поражение от Бенфики (4:0).

Видеообзор первого матча ЗХО-Тесла

Во втором поединке украинкам противостояла итальянская Пескара. В этой игре наши футзалистки были очень близки к победе. Харьковчанки благодаря голам Степаненко и Рубан повели в счете 2:1. Но уже через несколько секунд соперник сравнял цифры на табло 2:2.

К сожалению, итальянки забили еще раз. ЗХО-Тесла хоть упустила победу 2:3, но получила ценный опыт на евроарене.

ЗХО-Тесла – Пескара видеообзор

Все это произошло всего за один год. Весной 2022 года по лучшим прогнозам поклонников женского футзала ждут матчи сборной Украины в "Финале четырех", продолжение чемпионата и надеемся, что еще много нового!