Львовский паркет "горел" от игры Шульги

Такой 100-процентный результат позволил подопечным Олега Шайтанова занять первое место в группе 3 и выйти в "Финал четырех" Евро-2022. По информации АФУ, Анна Шульга вошла в топ-5 лучших бомбардиров основного раунда.

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Украинская сборная во второй раз подряд сыграет в "Финале четырех". Поединки пройдут с 24 – 27 марта.

Результаты матчей Украины

Шульга отличилась во всех трех встречах, наколотив в ворота соперниц 5 голов. Анна разделила 3-5 места с итальянкой Ренатой Адаматти и футзалисткой сборной Португалии Карлой Ванессой.

Только одного гола не хватило украинке для того, чтобы разделить 1-2 позиции. Хотя футзалистка сине-желтой команды могла забить 6-й результативный удар в отборе. Анна неоднократно угрожала владением соперниц, но лучшая возможность была в матче против финок, когда Шульга не реализовала дабл-пенальти.

Топ-5 лучших бомбардирок основного раунда Евро-2022

1 – 2. Ирэн Кордоба – 6 (Испания)

1 – 2. Сара Феррейра – 6 (Португалия)

3 – 5. Анна Шульга – 5 (Украина)

3 – 5. Рената Адаматти – 5 (Италия)

3 – 5. Карла Ванесса – 5 (Португалия)

Как отмечалась Анна Шульга

Анна стала обидчицей сразу всех сборных в группе 3. Первыми от нее пострадали ворота Чехии. Сначала Шульга с фланга отвесила удар и открыла счет во встрече. А уже в конце первого тайма дальним выстрелом удвоила преимущество украинок на табло "Боско Арены" во Львове.

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Вынимала мяч из собственной сетки после удара Шульги и бельгийский голкипер. Анна забила четвертый гол нашей команды во встрече, ставшей настоящим ужасом для Бельгии.

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Дубль в решающем матче

Отличилась футзалистка с тройкой на спине и в последнем решающем матче против Финляндии. Именно гол Анны на 19-й минуте размочил нули на табло. Он начал столь нужный для Украины и ее фанатов разгром в поединке. Форсюк разыграла угловой с Гриценко, которая отдала под удар Шульге. На этот раз Бог был на стороне Анны. Роскошным голом ознаменовалась один из лучших бомбардиров украинской сборной.

На последней минуте тайма могла футзалистка оформить дубль в игре, но не реализовала дабл-пенальти. Уже во второй 20-минутке Анна реабилитировалась. Финский голкипер ошиблась после удара Дубицкой. Но мяч улетел прямо в ноги Шульги, которая занесла мяч в ворота соперниц.

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Отметим, что после последнего победного матча украинки не сдерживали эмоций. Украинки традиционно подбрасывали вверх главного тренера, приведшего их к триумфу. Также девушки приняли подарок от детей, нарисовавших футзалисткам рисунки. После поединка "сине-желтые" сделали памятную фотографию с футболкой с 7-м номером. Команда поддержала лидера сборной Юлия Титову, которая из-за травмы не смогла помочь Украине.

В финальную часть Евро-2022 пробились Украина, Португалия, Испания и Россия.

Кто забивал за сборную Украины во Львове