Украина – Бельгия 7:0
Голы: Форсюк, 7, 16, Сидоренко, 18, Шульга, 26, Клипаченко, 34, Дубицкая, 34, 36
- Украина с драматической победы начала свой путь в основном раунде на Евро-2022. Чешская сборная заставила украинских болельщиков не раз ухватиться за голову. Однако бойцовский характер "сине-желтых" взял верх над соперницами. В итоге – 4:5 украинская команда стартовала с победы во Львове.
- Финки первыми 22 октября вышли на паркет. Финские футзалистки снова наколотили соперницам три гола и одержали вторую подряд победу – 1:3. В этот раз от них пострадала Чехия.
Украина в атаках начала поединок. Уже с первых секунд встречи было видно, что украинская команда поработала над ошибками и заиграла значительно привлекательнее, чем в первом матче с Чехией.
Остроты у ворот Кисловой почти не было. Игра проходила исключительно в атаках "сине-желтых". Украинки первыми размочили счет. Голом отметилась Форсюк, которая вывела команду на матч с капитанской повязкой.
Несколько опасных ударов из-за пределов штрафной не воплотились в гол в ворота Бельгии. В середине первой 20-минутки начали создавать опасность у украинских ворот и соперницы. Но мяч не летел даже в створ ворот.
Кирильчук проверила на бдительность голкипера гостей. Но ее удар не перевоплотился в результативный. Классная контратака удалась подопечным Олега Шайтанова. Трио Шульга – Дубицкая – Гриценко завершилось мощным ударом с дальнего расстояния от последней – выше ворот.
Уже через несколько секунд снова "пожар" был у владений Бельгии. Форсюк откликнулась на классную разрезную передачу, но мяч пролетел мимо ворот.
Украина удвоила преимущество
- За четыре минуты до завершения матча украинки удвоили преимущество. Дубицкая разыграла угловой на Форсюк, которая красивым дальним ударом поразила дальний угол бельгийских ворот – 2:0. Форсюк оформила дубль. Очень мощный первый тайм выдала опытная украинская футзалистка.
Бельгия за одну минуту сделала два опасных момента. Но Кислова была на высоте, дважды помешав голу.
Бурлаченко обыгралась с Сидоренко и красивым ударом в дальнюю девятку едва не забила шедевр. Голкипер в эффектном прыжке парировала выстрел.
В конце первого тайма "сине-желтые" забили в третий раз. Сидоренко после розыгрыша штрафного забила свой третий гол в основном раунде Евро-2022 – 3:0.
Первая 20-минутка завершилась убедительной победой украинской национальной команды.
Разгром бельгиек
Второй тайм начался с двух подряд ударов от Гриценко и Шульги – рядом со стойкой. Уже на первой минуте Кислова отметилась ярким сейвом. Бельгийки несколько выровняли преимущество на площадке. Однако украинская голкипер в этот вечер была на высоте.
Шульга взяла инициативу на себя и забила четвертый гол "сине-желтых". Очень хорошо начали вторую 20-минутку украинки.
Бельгийки пытались выходить в быстрые контратаки, но никак не могли зацепиться за мяч. На этом "сине-желтые" не остановились. Клипаченко открылась, мастерски обыграла опекуна и расстреляла ворота Бельгии.
За четыре минуты до завершения матча бельгийская вратарка седьмой раз вынимала мяч из сетки собственных ворот. Дубицкая после передачи Клипаченко с острого угла оформила дубль. Очень грубо ошиблась вратарка Бельгии.
- Украина уничтожила Бельгию со счетом 7:0. Вторая подряд победа команды Шайтанова во Львове. В нашей группе две сборные, набравшие максимальные 6 очков – Украина и Финляндия.