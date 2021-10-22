Украина – Бельгия 7:0

Голы: Форсюк, 7, 16, Сидоренко, 18, Шульга, 26, Клипаченко, 34, Дубицкая, 34, 36

Украина с драматической победы начала свой путь в основном раунде на Евро-2022. Чешская сборная заставила украинских болельщиков не раз ухватиться за голову. Однако бойцовский характер "сине-желтых" взял верх над соперницами. В итоге – 4:5 украинская команда стартовала с победы во Львове.

Финки первыми 22 октября вышли на паркет. Финские футзалистки снова наколотили соперницам три гола и одержали вторую подряд победу – 1:3. В этот раз от них пострадала Чехия.

Украина в атаках начала поединок. Уже с первых секунд встречи было видно, что украинская команда поработала над ошибками и заиграла значительно привлекательнее, чем в первом матче с Чехией.

Остроты у ворот Кисловой почти не было. Игра проходила исключительно в атаках "сине-желтых". Украинки первыми размочили счет. Голом отметилась Форсюк, которая вывела команду на матч с капитанской повязкой.

Несколько опасных ударов из-за пределов штрафной не воплотились в гол в ворота Бельгии. В середине первой 20-минутки начали создавать опасность у украинских ворот и соперницы. Но мяч не летел даже в створ ворот.

Кирильчук проверила на бдительность голкипера гостей. Но ее удар не перевоплотился в результативный. Классная контратака удалась подопечным Олега Шайтанова. Трио Шульга – Дубицкая – Гриценко завершилось мощным ударом с дальнего расстояния от последней – выше ворот.

Уже через несколько секунд снова "пожар" был у владений Бельгии. Форсюк откликнулась на классную разрезную передачу, но мяч пролетел мимо ворот.

Украина удвоила преимущество

За четыре минуты до завершения матча украинки удвоили преимущество. Дубицкая разыграла угловой на Форсюк, которая красивым дальним ударом поразила дальний угол бельгийских ворот – 2:0. Форсюк оформила дубль. Очень мощный первый тайм выдала опытная украинская футзалистка.

Бельгия за одну минуту сделала два опасных момента. Но Кислова была на высоте, дважды помешав голу.

Бурлаченко обыгралась с Сидоренко и красивым ударом в дальнюю девятку едва не забила шедевр. Голкипер в эффектном прыжке парировала выстрел.

В конце первого тайма "сине-желтые" забили в третий раз. Сидоренко после розыгрыша штрафного забила свой третий гол в основном раунде Евро-2022 – 3:0.

Первая 20-минутка завершилась убедительной победой украинской национальной команды.

Разгром бельгиек

Второй тайм начался с двух подряд ударов от Гриценко и Шульги – рядом со стойкой. Уже на первой минуте Кислова отметилась ярким сейвом. Бельгийки несколько выровняли преимущество на площадке. Однако украинская голкипер в этот вечер была на высоте.

Шульга взяла инициативу на себя и забила четвертый гол "сине-желтых". Очень хорошо начали вторую 20-минутку украинки.

Бельгийки пытались выходить в быстрые контратаки, но никак не могли зацепиться за мяч. На этом "сине-желтые" не остановились. Клипаченко открылась, мастерски обыграла опекуна и расстреляла ворота Бельгии.

Уже через несколько секунд украинки забили шестой гол. Шульга и Дубицкая выбежали в стремительную контратаку. Анна не стала бить, а отдала передачу на Дубицкую, которая не оставила шансов бельгийскому вратарю – 6:0.

За четыре минуты до завершения матча бельгийская вратарка седьмой раз вынимала мяч из сетки собственных ворот. Дубицкая после передачи Клипаченко с острого угла оформила дубль. Очень грубо ошиблась вратарка Бельгии.