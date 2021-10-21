Чехия – Украина 4:5
Голы: Скалова, 25, 25, Штурмовая, 30, Сокуеса,40 – Шульга, 9, 18, Гриценко, 24, Сидоренко, 27, 37
- Непростые соперницы попали в одну группу с Украиной – Бельгия, Чехия и Финляндия.
- Параллельный матч основного раунда Евро-2022 в группе завершился убедительной победой Финляндии над Бельгией со счетом 0:3.
Чехия – Украина / Фото 24 канала
Украинки первым номером начали поединок. Несколько мощных ударов Гриценко и Шульги прошли мимо. Чешки действовали на контратаках, но мяч так и не долетал до рук Сагайдачной.
Уже в середине первого тайма наши футзалистки воплотили свою активность в гол. Шульга с фланга решилась на удар – мяч пролетел между рук голкипера Чехии прямо под перекладину. Украинки открыли счет – 0:1.
Украинки отпраздновали гол / Фото 24 канала
Кирильчук пробивала в дальний угол владений чешек – вратарь соперниц была на месте. Уже через несколько секунд Шульга мощным ударом в девятку ворот могла отметиться роскошным ударом. Но вратарь хозяек уверенно сыграла на линии.
На 24-й минуте Украина забила в третий раз. Трудовым голом отметилась Гриценко. Ксения откликнулась на прострел с фланга и уже в подкате занесла мяч в ворота – 0:3.
Сейв Кисловой / Фото 24 канала
Однако что-то невероятное создали хозяйки матча. На 25-й минуте Скалова оформила дубль. Счет стал очень шатким – 2:3.
Уже через три минуты подопечные Олега Шайтанова забили четвертый гол. Результативным ударом отметилась Сидоренко.
- Чешкам быстро удалось свести преимущество соперниц к минимуму. Кислова не смогла защитить собственные владения после удара прямо по центру ворот. Неуверенно украинская голкипер сыграла на линии ворот – 3:4.
Дубицкая была близка к голу после двух пушечных ударов. Дважды голкипер чешской сборной была на высоте.
У чешок был отличный шанс забить – дабл-пенальти. Но Сагайдачная стала настоящей спасительницей команды. Счет не изменился.
- За 36 секунд до завершения матча чешки снова сократили отставание – 4:5. Украина одержала сверхсложную победу на "Боско Арене" в своем стартовом матче.
Украина победила Чехию / Фото 24 канала