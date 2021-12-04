Тесла – Пескара 2:3

Голы: Степаненко, 28, Рубан, 38 – Дьинчекко, 14, Бутима, 38, 40

Итальянский клуб первым номером открыл поединок. Но ни одна из их атак не стала результативной. Удары футзалисток Пескара были мимо ворот или уверенно играла на линии голкипера Теслы Сагайдачная.

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На экваторе первого тайма остро ответили украинки. Дичко оказалась лицом к лицу с вратарем соперниц, но не смогла выйти победительницей из этой дуэли.

Вместо этого забили гости. Дьинчекко замкнула мощный удар партнерши по команде и размочила нули на табло – 0:1.

На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом в счете итальянского клуба.



Тесла – Пескара / Фото facebook.com/teslawfc

На 28-й минуте хозяйки матча сравнили цифры во встрече. Степаненко перехватила передачу соперницы на части поля Пескары, сместилась ближе к штрафной и мощным выстрелом прошила сетку ворот соперниц. Высокий прессинг дал свои плоды – 1:1.

38 минута поединка стала наиболее результативной. Обе команды отличились голами. Рубан доиграла до конца в борьбе и с непростой позиции поразила ворота – 2:1. Тесла впервые вышла вперед.

К сожалению, уже через несколько секунд харьковчанки пропустили – 2:2. Гол в свой актив записала Бутима, которая замкнула прострел.

Уже на последней минуте матча Пескара начала играть с пятым полевым. Это дало свой результат. Мяч улетел к Бутиме, которая вырвала для Пескара победу, оформив дубль в игре.

Тесла досадно упустила победу на последних секундах встречи – 2:3 . Это второе поражение харьковского клуба в Кубке европейских чемпионов. Украинки завершили свое участие в еврокубках.

. Это второе поражение харьковского клуба в Кубке европейских чемпионов. Украинки завершили свое участие в еврокубках. За выход в финал из группы В сразятся итальянская Пескара и португальская Бенфика.

Тесла – Пескара: видеообзор матча