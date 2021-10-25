Дубицкая: Финляндия – неуступчивый соперник

Ирина Дубицкая эксклюзивно рассказала о победе над финками. Именно этот матч решал, кто получит желанную путевку в "Финал четырех" евро-2022.

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Украинки в решающем последнем поединке переиграли Финляндию со счетом 4:1. Львов стал фартовым городом для сборной Украины, где она в трех матчах праздновала три победы.

Дубицкая отметила, что Финляндия – очень сложный и неуступчивый соперник. Ирина рассказала, что украинки много работать над тактическими действиями, чтобы сломать надежную и плотную оборону соперниц.

Мы много тактически работали, чтобы пройти их защиту. Если смотреть на итоговый счет матча, то у нас все получилось. Второй тайм был более спокойным в нашем исполнении. Победный счет матча позволял нам вести не такой высокий темп, какой был в первой 20-минутке,

– отметила Дубицкая.

"Финки добавили в действиях при стандартах"

Футзалистка "сине-желтых" сравнила уровень финской команды в 2020 и 2021 годах.

Если сравнивать Финляндию с той, которая была в начале 2020 на турнире Lviv Freedom Cup, то сейчас они примерно на том же уровне. Финки добавили в действиях при стандартах. Именно после них они создавали больше всего угроз у ворот. По качеству игры и уровню соперника могу выделить как раз наш последний матч во Львове. Возможно, это впечатления и эмоции после важной победы над Финляндией. Но именно этот соперник был с главным конкурентом за выход в "Финал четырех",

– ответила украинская футзалистка.