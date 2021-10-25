Важная победа во Львове

Украинские футзалистки с тремя победами завершили свои выступления в основном раунде Евро-2022. Львов стал фартовым городом для "сине-желтых", в котором они не потерпели ни одного поражения в трех поединках.

Больше о поединке Украина вышла в "Финал четырех": украинская вратарь забила безумный гол

Последний решающий матч был сыгран 24 октября против Финляндии. Именно в нем решалось, кто получит счастливый билет в "Финал четырех", а кто останется с пустыми руками. Если в первом тайме была равная игра, то во второй 20-минутке доминировали украинки.

Первый тайм завершился минимальной победой Украины – 1:0. Голом отметилась главный бомбардир команды Анна Шульга. После отдыха подопечные Олега Шайтанова забили еще трижды – гол Шульги, оформившей дубль в поединке, и результативные удары в активе Анны Сидоренко и Виктории Сагайдачной.

Следует заметить, что последний гол забила голкипер Украины. Это взятие ворот стало настоящей "вишенкой на торте" в исполнении "сине-желтых". В итоге – 4:1 победа Украины.

Трогательный поступок украинок

После матча украинские футзалистки подбрасывали тренера Олега Шайтанова, получили подарки от детей в виде рисунков и не сдерживали эмоций. Был после матча еще один трогательный момент. Команда сделала совместное фото с футболкой с номером "7".

Именно под ним выступает легенда футзала и лидер сборной Юлия Титова. К сожалению, опытная футзалистка пропустила матчи из-за травмы. Вот так красиво украинки решили поддержать партнера по команде и посвятить ей выход на Евро-2022. Браво!



Сборная Украины с футболкой Титовой / Фото АФУ

К слову. В основном раунде Евро-2022 Украина переиграла Чехию (4:5), Бельгию (7:0) и Финляндию (4:1).