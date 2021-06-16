Украина – Польша 4:2

Голы: Шульга, 2, Дубицкая, 11, 21, Гриценко, 29 – Книсак, 7, Буковская, 13

Украинки провели первый из двух контрольных спаррингов. Последний раз украинская команда проводила матчи еще в январе 2020.

В составе нашей сборной было несколько изменений по сравнению с прошлым матчем. Команду пополнили голкипер Ирина Славич, универсалки Ксения Бурлаченко и Алена Коваленко.

Уже на старте встречи Шульга проверила на прочность каркас ворот польской сборной. Все же на 2-й минуте поединка Анна записала свою фамилию на табло. Шульга обыгралась с Форсюк, получила передачу в ответ и пробила мимо голкипера Польши – 1:0.

Не прошли и пяти минут, как Книсак классно откликнулась у ворот Кисловой и после снайперской передачи сравняла счет в матче – 1:1.

Уже через четыре минуты Украина выбежала в быструю контратаку, Шульга протянула мяч в польские владения, не стала играть эгоистично, а отдала передачу на Дубицкую. Ирина уже в падении протолкнула мяч в ворота – 2:1.

Неуступчивая Польша

Однако польская команда выглядела очень солидно. Уже на 13-й минуте гости вновь сравняли счет. Удачный розыгрыш углового привел к голу. Буковская бильярдным ударом прошила сетку украинских ворот – 2:2.

На перерыв команды ушли с боевого счете – 2:2. После отдыха подопечные Олега Шайтанова быстро снова повели в счете. Дубицкая оформила дубль. Игрок "IMS-НУХТ" обокрала соперницу, выбежала один на один с голкипершей и забавно протолкнула мяч между рук польской вратарши – 3:2.

Этот гол принес уверенность команде, которая стремительно выбежала в атаку. На 29-й минуте Гриценко откликнулась на прострел Шульги и в упор расстреляла владения соперниц – 4:2.

Украина уверенно переиграла Польшу. 17 июня в 12:00 начнется второй товарищеский матч между этими женскими сборными в Ужгороде.

Украина – Польша: видео полного матча