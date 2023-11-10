В преддверии этого поединка главный тренер Реала Карло Анчелотти дал четко понять, кто будет защищать владение его команды в предстоящей домашней игре на "Сантьяго Бернабеу". Выбор итальянского наставника логически пал на Андрея Лунина, временно ставшего первым номером команды.

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Анчелотти похвалил Лунина

Тибо Куртуа еще перед сезоном порвал "кресты" и будет восстанавливаться, по меньшей мере, до апреля 2024-го. А на разминке перед игрой Лиги чемпионов против Браги травму получил и арендованный у Челси Кепа. Тогда Реал срочно производил смену голкипера в стартовом составе. Это изменение себя оправдало на все сто.

Мы знаем, что Кепа не сыграет. Вторым вратарем станет Фран, которому мы доверяем. Кепа травмировался, выйдет Лунин, хорошо сыгравший в Лиге чемпионов. Любой из них должен быть готов выйти на поле,

– заявил перед матчем Ла Лиги Анчелотти.

Обратите внимание! Матч Реал – Валенсия начнется 11 ноября в 22:00.

Напомним, что Лунин отразил пенальти в начале поединка против Браги и отстоял матч на ноль. Реал же уверенно победил перед собственными болельщиками 3:0.

Андрей приятно удивил своей игрой и получил целую порцию похвалы от своих звездных партнеров по команде. Также Лунина включили в символическую сборную SofaScore, в подборку лучших сейвов ЛЧ да интересный топ-11 от УЕФА

Предстоящее противостояние станет для Лунина только третьим в текущем сезоне-2023/2024 Ла Лиги. До этого Андрей отыграл всего два матча на старте чемпионата, когда только травмировался Куртуа. Всего во всех турнирах этого сезона украинец провел всего три поединка (два "сухих" матча и один пропущенный гол).

Также матч Реал – Валенсия привлечет большое внимание украинских болельщиков. Ведь Лунин может сыграть против Романа Яремчука, если тот, конечно, появится на футбольном поле. Напомним, что нападающий выступал в аренде за "летучих мышей".