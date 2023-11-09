Испанский голкипер сообщил тренерскому штабу, что не сможет сыграть против Браги. Поэтому в экстренном порядке Реал внес изменения в стартовый состав команды, заменив Кепу и Лунина.

Вот так Лунин и легионер Шахтера вошли в символическую сборную Лиги чемпионов

Реакция звездных партнеров по команде

Андрей уже на старте поединка стал героем мадридцев, когда парировал пенальти и получил порцию похвалы от партнеров по команде.

До финального свистка украинскому голкиперу удалось сдержать свои владения "на замке", а Реал уверенно разгромил дома Брага 3:0. Лунин провел свой второй "сухой" из трех сыгранных поединков, в которых пропустил всего один гол.

Но даже такая статистика не убеждает Карло Анчелотти, который не верит в украинца и выпускает его на поле только в вынужденных случаях.

После поединка Лунин изложил пост в своем профиле в инстаграмме, посвятив эту победу в Лиге чемпионов своей любимой жене Анастасии, которая всегда рядом и является его большой поддержкой. Также украинский вратарь "сливочных" поблагодарил всех за поддержку.

Под фотографией Андрея забросали комплиментами, большинство из них покинули его звездные партнеры. Следует отметить, что игру украинца даже оценил травмированный первый номер команды Тибо Куртуа.

Лукас Васкес: "Я должен тебе ужин".

"Я должен тебе ужин". Тони Кроос : "Великолепная игра, друг".

: "Великолепная игра, друг". Хоселу: "Лунин, ты сильный!".

"Лунин, ты сильный!". Тибо Куртуа: "Великий Лунин!".

"Великий Лунин!". Джуд Беллингем : "Потрясающе, друг".

: "Потрясающе, друг". Фран Гарсия: "Большой!".

Также с приветствиями свои комментарии оставили Тарас Степаненко, Роман Зозуля, комментатор Роман Бебех, Сергей Петько и Александр Сваток. И даже игроки из других клубов.

Отметим, что Беллингем и капитан Реала Начо Фернандес сделали отдельные сториси с украинским голкипером, который сделал репост себе на страницу.



Реакция Беллингема на игру Лунина / Скриншот со сторис инстаграмма Андрея



Начо после победы Реала / Скриншот со сторис инстаграмма Андрея Лунина

Отметим, что стал известен срок восстановления Кэпы. А это очередной шанс для нашего Андрея Лунина сыграть свои последние матчи в футболке мадридского гранда.