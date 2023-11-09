В нее вошли пять самых эффектных спасений от голкиперов. Место там нашлось и вратарю сборной Украины Андрею Лунину.

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Сейв Лунина в пятерке лучших за 8 ноября в ЛЧ

Он в матче против Браги уже на шестой минуте отразил пенальти, после чего Реал смог забить 3 гола и гарантировать себе место в плей-офф Лиги чемпионов-2023/2024.

Кроме украинца претендентами на лучший сейв среды в ЛЧ стали Александер Шлагер (Зальцбург), Фередерик Реннов (Унион Берлин), Камиль Грабара (Копенгаген) и Матеус (Брага).

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Отметим, что благодаря уверенной игре в матче против Браги Андрей Лунин также попал в команду недели по версии статистического портала SofaScore. Всего украинец совершил четыре сейва, один из которых мог также спокойно претендовать на звание лучшего.

Справка. В сезоне-2023/2024 Лунин пока сыграл в трех официальных матчах, в которых дважды оставлял свои ворота "сухими" и пропустил 1 гол.