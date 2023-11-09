Донецкий клуб благодаря голу Даниила Сикана взял реванш у Барселоны за поражение 2:1 в предыдущем матче. Шахтер минимально обыграл "блаугранас" 1:0 и взял три очка. Это было 7 ноября.

Следует узнать У Лунина есть шанс закрыть рот Анчелотти: насколько Реал потерял травмированного Кепа

Украинский след в Лиге чемпионов

Уже на следующий день Реал сыграл против Браги в Лиге чемпионов. Никто и не ожидал увидеть в старте "сливочных" Андрея Лунина. Сначала так и было, ворота мадридцев должны были защищать Кепа. Но на предматчевой разминке испанец почувствовал дискомфорт и заявил тренерскому штабу, что не сможет сыграть против соперника из Португалии.

Реал в срочном порядке произвел замену голкипера прямо перед выходом на футбольное поле.

Лунин вышел в старте "сливочных" и провел матч отлично. Уже в начале поединка Андрей парировал пенальти Браги и до финального свистка сохранил свои владения "на замке". Реал же довольно легко обыграл португальского соперника со счётом 3:0.

Украинский вратарь еще раз доказал, что Карло Анчелотти его откровенно недооценивает.

Игру Лунина отметили в Европе. Сначала Андрей попал в команду недели по версии статистического портала SofaScore да в подборку лучших сейвов в 4-м туре группового раунда ЛЧ.

Впоследствии украинский вратарь Реала еще вошел в команду лучших футболистов 4-го тура по количеству баллов, которые они принесли пользователям Fantasy ЛЧ. У Лунина их 12.

В защите этой одиннадцати место занял еще и фланговый защитник Шахтера Георгий Гочолеишвили, отдавший прицельную и голевую передачу на голову Даниила Сикана. У грузина тоже 12 очков.



Команда 4-го тура группы ЛЧ от УЕФА / Фото Лиги чемпионов

Отметим, что для Лунина этот поединок стал третьим в текущем сезоне-2023/2024 за Реал. В то же время легионер Шахтера провел свой 11-й матч, в которых отдал 3 голевые передачи.