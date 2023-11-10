Напередодні цього поєдинку головний тренер Реала Карло Анчелотті дав чітко зрозуміти, хто буде захищати володіння його команди у майбутній домашній грі на "Сантьяго Бернабеу". Вибір італійського наставника логічно впав на Андрія Луніна, який тимчасово став першим номером команди.

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Анчелотті похвалив Луніна

Тібо Куртуа ще перед сезоном порвав "хрести" та буде відновлюватись щонайменше до квітня 2024-го. А на розминці перед грою Ліги чемпіонів проти Браги травму ще й отримав орендований у Челсі Кепа. Тоді Реал терміново робив зміну голкіпера у стартовому складі. Ця зміна себе виправдала на усі сто.

Ми знаємо, що Кепа не зіграє. Другим воротарем стане Фран, якому ми довіряємо. Кепа травмувався, вийде Лунін, який добре зіграв у Лізі чемпіонів. Будь-який з них має бути готовим вийти на поле,

– заявив перед матчем Ла Ліги Анчелотті.

Зверніть увагу! Матч Реал – Валенсія розпочнеться 11 листопада о 22:00.

Нагадаємо, що Лунін відбив пенальті на початку поєдинку проти Браги та відстояв матч на нуль. Реал же ж впевнено переміг перед власними уболівальниками 3:0.

Андрій приємно вразив своєю грою та отримав цілу порцію похвали від своїх зіркових партнерів по команді. Також Луніна включили до символічної збірної SofaScore, у підбірку найкращих сейвів ЛЧ та цікавий топ-11 від УЄФА.

Майбутнє протистояння стане для Луніна лише третім у поточному сезоні-2023/2024 Ла Ліги. До цього Андрій відіграв лише два матчі на старті чемпіонату, коли тільки-но травмувався Куртуа. Загалом в усіх турнірах цього сезону українець провів лише три поєдинки (дві "сухі" матчі та один пропущений гол).

Також матч Реал – Валенсія приверне чималу увагу українських уболівальників. Адже Лунін може зіграти проти Романа Яремчука, якщо той, звісно, з'явиться на футбольному полі. Нагадаємо, що нападник виступав в оренді за "кажанів".