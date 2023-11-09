Больше всего представителей в команде тура оказалось из Атлетико. Это произошло благодаря разгромной победе над Селтиком со счетом 6:0, позволившей подопечным Симеоне подняться на первое место в группе "E".

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Лунин воспользовался своим шансом по максимуму

Что приятно, в символической команде нашлось место и украинскому футболисту. Вратарь Реала Андрей Лунин неожиданно получил шанс выйти на поле из-за травмы Кепы, полученной на предматчевой разминке.

Украинец использовал шанс по полной и стал лучшим на своей позиции в четвертом туре Лиги чемпионов. В матче против Браги он эффектно отразил пенальти уже на 6-й минуте матча и сделал еще 3 сейва, оставив ворота "сухими" при ожидаемых голах у соперника 2.03.

Также голкипер совершил 1 успешный выход из ворот, сделал 29 касаний и отдал 15 из 18 точных передач. За это Андрей получил отметку 8.2.

Лучшим же в туре был признан Антуан Гризман. Игрок Атлетико сделал дубль в ворота чемпиона Шотландии и получил сумасшедшие 9.8 балла.



Лунин попал в команду недели в ЛЧ / инстаграм SofaScore

Интересно. Благодаря перформансу в матче против Браги Андрей Лунин помог Карло Анчелотти в очередной раз переписать историю. Для итальянского тренера победа над Брагой со счетом 3:0 стала 116-й в Лиге чемпионов, что является абсолютным рекордом этого турнира.

Свой следующий матч мадридский Реал сыграет 11 ноября против Валенсии Романа Яремчука. Очень хочется верить, что Лунин смог убедить тренерский штаб своей игрой и получит шанс выйти на футбольное поле.