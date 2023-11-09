Больше всего представителей в команде тура оказалось из Атлетико. Это произошло благодаря разгромной победе над Селтиком со счетом 6:0, позволившей подопечным Симеоне подняться на первое место в группе "E".
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Лунин воспользовался своим шансом по максимуму
Что приятно, в символической команде нашлось место и украинскому футболисту. Вратарь Реала Андрей Лунин неожиданно получил шанс выйти на поле из-за травмы Кепы, полученной на предматчевой разминке.
Украинец использовал шанс по полной и стал лучшим на своей позиции в четвертом туре Лиги чемпионов. В матче против Браги он эффектно отразил пенальти уже на 6-й минуте матча и сделал еще 3 сейва, оставив ворота "сухими" при ожидаемых голах у соперника 2.03.
Также голкипер совершил 1 успешный выход из ворот, сделал 29 касаний и отдал 15 из 18 точных передач. За это Андрей получил отметку 8.2.
Лучшим же в туре был признан Антуан Гризман. Игрок Атлетико сделал дубль в ворота чемпиона Шотландии и получил сумасшедшие 9.8 балла.
Лунин попал в команду недели в ЛЧ / инстаграм SofaScore
Свой следующий матч мадридский Реал сыграет 11 ноября против Валенсии Романа Яремчука. Очень хочется верить, что Лунин смог убедить тренерский штаб своей игрой и получит шанс выйти на футбольное поле.