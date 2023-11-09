Именно Кепа Аррисабалага должен был защищать владения Реала в домашнем матче против Браги. Однако за несколько минут до стартового свистка в мадридском клубе известили о замене голкипера.

К теме Лунин стал героем матча: Реал разгромил Брагу и вышел в плей-офф Лиги чемпионов – видеообзор

Последние матчи украинца за Реал?

Первый номер команды, при отсутствии травмированного Тибо Куртуа, получил травму вплотную к поединку. Кепа сообщил тренерскому штабу, что не готов принять участие в поединке после предматчевой разминки.

Вместо него в рамку ворот "сливочных" стал наш Андрей Лунин, крепко сидящий на скамейке запасных после аренды у Челси Кепы. Украинскому голкиперу представилась отличная возможность проявить себя в Лиге чемпионов и доказать Карло Анчелотти, что он не прав.

Уже на старте поединка Брага заработала пенальти после фола в собственной штрафной Лукаса Васкеса. Перед украинцем стояла непростая задача – не дать сопернику повести в счете. С которым он отлично справился. Лунин угадал направление удара Альваро Джаро и стал настоящим героем этого эпизода, побывав в объятиях звездных партнеров по команде.

Реал полностью переиграл Брага, поэтому у Лунина не было так много работы. Поединок окончился разгромной победой "Королевского клуба" 3:0. Андрей провел отличный "сухой" матч за Реал и заставил Анчелотти усомниться в его выборе.

На следующий день стала известна серьезность травмы Кепы и сколько голкипер пропустит из-за повреждений. У испанского вратаря травма мышцы правого абдуктора. Поэтому он пробудет без футбола следующие 2-3 недели.

Однако Кепа сделал МРТ, чтобы окончательно установить диагноз. В клубе ждут результат обследования.

Выходит, что Лунин проведет за Реал минимум три поединка против Валенсии (11 ноября), Кадиса (26 ноября) и Наполи в Лиге чемпионов (29 ноября). В Ла Лиге команда украинца идет на 2-м месте, набрав в 12 турах 29 баллов. Что касается ЛЧ, то здесь мадридцы единолично лидируют в группе "С", набрав максимальные 12 очков в 4-х турах.

До этого в текущем сезоне Лунин отыграл за Реал только в 3-х матчах (2 из них были "сухие") и только один пропущенный гол.

К слову. СМИ фигурирует информация, что этот сезон-2023/2024 станет последним для украинского футболиста в футболке "сливочных". У украинца истекает контракт с Реалом, которые стороны, вероятно, уже не продлят. В прессе уже сватают Андрея в несколько клубов из Испании и других европейских лиг.