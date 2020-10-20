Мадридский "Реал" 21 октября попытается обыграть донецкий "Шахтер" в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.

Реал – Шахтер: прогноз

Команды уверенно начали выступления во внутренних чемпионатах. "Шахтер" в шести матчах заработал 12 пунктов и замыкает тройку лидеров УПЛ. "Реал" успел сыграть на один поединок меньше "горняков" – 5 встреч и 10 очков. "Королевский клуб" также находится на третьем месте в ведущей Ла Лиге, пишет 24 канал.

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Статистика

"Шахтер" дважды встречался на своем пути с мадридским "Реалом" – на групповом этапе Лиги чемпионов в 2015-м. В Мадриде испанцы разгромили "горняков", а во Львове украинцы едва не создали камбэк после 0:4. Шахтер напрямую квалифицировался в основную сетку самого престижного европейского клубного турнира.

Общая разница мячей в этом противостоянии 8:3 в пользу клуба из Ла Лиги.

Кадровые проблемы команд

Просто огромные проблемы перед матчем в Лиге чемпионов имеет главный наставник "горняков" Луис Каштру. Специалист не может рассчитывать сразу на 9 футболистов, из них 7 игроков основного состава, а также Евгений Коноплянка и Сергей Болбат, которые обычно выходят на поле со скамейки запасных.

Поэтому Каштру был вынужден обратиться за помощью к молодежной команде. Георгий Судаков, Денис Шостак, а также Богдан Вьюнник и Даниил Гончарук, которые являются единственными номинальными нападающими в этом матче, полетели вместе с "горняками" в Мадрид.

Наставник "Реала" Зинедин Зидан ранее заявлял, что может поберечь своего лидера и капитана Серхио Рамоса для "Эль-классико", которое состоится уже 24 октября. Поэтому испанский защитник может пропустить матч против "Шахтера".

Также не помощник "мадридцам" Эден Азар. У игрока сборной Бельгии была травма мышц правой ноги. Главный наставник "сливочных" Зинедин Зидан решил поспешно не использовать Азара в матчах, решил поберечь бельгийца и дал ему дополнительное время чтобы полузащитник набрал оптимальную форму.

Матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Реал" – "Шахтер" состоится 21 октября в 19:55

Реал – Шахтер: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Marathonbet отдают огромное преимущество "королевскому клубу" из Испании. На победу команды Зидана стоит коэффициент 1,28. А вот в успех "Шахтера" эксперты не верят. Победу дончан они оценили аж в 11,25. Ничья в этом матче тоже мало вероятна – 6,45.

Скорее всего "Реал" завершит матч с результатом 2:0 в свою пользу. Именно такой счет оценен лучше – 6,90.

Эксперты считают, что первыми счет во встрече откроет мадридский клуб – 1,27. На то, что команда Каштру, которая полетела на поединок без лидеров, сможет первой огорчить голкипера испанцев – 4,30. Почти аналогичного мнения специалисты придерживаются и по второму голу в противостоянии.

Карим Бензема может стать автором первого гола в матче в составе "Реала" – 3,30. В "Шахтере" лучше всего на завершающей стадии атаки может сыграть натурализованный украинец Марлос. На то, что игрок сборной Украины сможет забить дебютный гол в нынешнем розыгрыше группового раунда Лиги чемпионов в ворота "Реала" стоит коэффициент 9,50.